Documentarul Recorder a avut pe TVR un vârf de audiență mai mare decât toate emisiunile TVR din 2025, mai puțin dezbaterea electorală prezidențială / Câți români s-au uitat la „Justiție capturată” 

Difuzat miercuri seară de televiziunea publică în intervalul 21:00-23:00, filmul Recorder de două ore realizat de jurnaliștii Andreea Pocotilă și Mihai Voinea a ridicat de 4 ori audiența TVR 1 obișnuită de la acea oră. Documentarul avut un vârf de 382.000 de telespectatori și o medie de 305.000 de oameni, conform datelor de audiență, consultate de HotNews.

Media obișnuită a unei seri la TVR 1, în intervalul orar 20:00 – 22:30, a fost de 91.000 de telespectatori, pe cele 244 de zile ale acestui an.

Media de aseară pe două ore, pe publicul all național, a fost de 305.000 de oameni.

În tot anul 2025, această emisiune a fost depășită pe TVR, doar de media de 366.000 a dezbaterii „Un președinte pentru România”, din 29 aprilie.

În decembrie, TVR era pe locul 20 între televiziunile din România. Aseară a fost pe locul 7 ca audiență.

Pe Youtube, până joi dimineață, filmul Recorder a fost vizionat de aproape 1,9 milioane de ori.

382.000 de telespectatori s-au uitat la documentarul Recorder miercuri seara, pe TVR 1, la ora 21:51 și 21:53, momentele de vârf. Media celor două ore a fost de 305.000 de oameni live, performanță pe care televiziunea publică nu a mai atins-o decât odată în 2025, pe 29 aprilie 2025.

Atunci a fost dezbaterea electorală prezidențială, cu candidații prezenți în studioul TVR. Vârful dezbaterii a fost de 502.000 de telespectatori, mai mare decât cei 382.000 de aseară.

TVR a mai avut un vârf de 406.000 de telespectatori pe 1 ianuarie la prânz, cu tradiționalul Concert de Anul Nou de la Viena, dar media primei părți a concertului de la Viena de Anul Nou a fost de 206.000 de spectatori, sub mediafilmului „Justiție capturată”.

Share-ul postului public aseară a fost de 5,5%, ceea ce înseamnă că 1 din 20 de oameni care au avut televizoarele deschide în România miercuri seara s-au uitat la TVR1.

Ce au văzut telespectatorii TVR

În filmul documentar Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Cum se prelungesc procesele până la prescriere

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor. La anumite cazuri mari de corupție, schimbarea s-a făcut în ultimul moment, când urma să se pronunțe sentința.

Schimbările se fac prin încetarea delegării judecătorilor, transferul la un serviciu tehnic, delegarea la CSM de pe o zi pe alta, promovare sau alte metode.

Fostă judecătoare: „Există probele”

Miercuri seara, când pe TVR se difuza filmul Recorder, în studioul Euronews jurnalistul Vitali Cojocari a intervievat-o pe fosta judecătoare Daniela Panioglu, exclusă de CSM din magistratură.

„Există probele”, a spus Panioglu, referindu-se forma de aranjare a proceselor, prin schimbarea completelor, descrisă în documentarul Recorder. Fosta magistrată susține că în Colegiul de Conducere a Curții de Apel București nu există motivații obiective pentru aceste schimbări de judecători, care duc la prescrierea cazurilor. Curtea de Apel negase într-un comunicat mărturiile magistraților din documentar și a convocat pentru joi o conferință de presă „excepțională”, o premieră în istoria sa.

Audiența obișnuită a televiziunii publice

În 2025, media zilnică a audienței TVR 1 pe întreg publicul național a fost de 37.000 de telespectatori, conform datelor de audiență consultate de HotNews.

Seara, când sunt se uită la televizor mai mulți telespectatori, în intervalul orar 20:00 – 22:30, 91.000 de oameni au urmărit TVR, ca medie a zilelor din an.

TVR e pe locul 20 în decembrie

Acestea cifre plasează TVR pe locul 20 în decembrie, de pildă, în clasamentul televiziunilor din România.

Doar de trei ori, în cele 344 de zile care au trecut din acest an, TVR 1 a trecut de pragul de 350.000 de telespectatori – audiență maximă atinsă în ziua respectivă.

Pe 29 aprilie la dezbaterea candidaților la alegerile prezidențiale cea mai mare audiență a fost de 502.000 de telespectatori. Emisiunea a avut trei ore. Pe 1 ianuarie, când la prânz s-a difuzat Concertul de Anul Nou de la Viena, TVR 1 a avut 406.000 de telespectatori. Concertul a fost două părți, cea cu audiență mai mică fiind în medie de 206.000. Pe 1 decembrie, la defilarea de Ziua Națională, postul public național a avut 362.000 de telespectatori.

Practic, dacă calculăm pe intervalul emisiunii de două ore, filmul cedat gratuit de Recorder reprezintă a doua performanță a TVR din acest an.

Adriana Săftoiu, președinte TVR: „Cred că merită”

Întrebată de HotNews înainte de difuzare „De ce dați documentarul?”, Adriana Săftoiu a explicat, scurt: „Cred că merită. Decizia au luat-o colegii de la editorial. Ne-am sfătuit. Credem că merită să fie văzut pe TVR”.

Jurnaliștii de la Recorder au precizat pe Facebook că „Am fost de acord cu solicitările acestor posturi de televiziune (n.r. TVR și B1TV) și am cedat dreptul de difuzare în mod gratuit, întrucât ne dorim ca materialul nostru să ajungă la un număr cât mai mare de oameni”.

„Uau, a înviat TVR!”

Reacțiile de pe rețelele sociale au fost majoritar pozitive. „Uau, a înviat TVR!”, a fost mesajul generic, în momentul în care oamenii au văzut că filmul Recorder a fost preluat de televiziunea publică.

„Se vede și se simte și mai bine la TVR. Recorder e digital, dar aici (Re)simți altfel tot documentaru”, a observat unul dintre telespectatori.

Jurnalista Magda Grădinaru a spus pe Facebook că difuzarea la TVR 1 e o veste bună care indică intersecția între voința unui lider (n.r. Adriana Săftoiu) și „atingerea unei mase critice”. „E momentul zero al unei confruntări fățișe în instituții între o masă critică de profesioniști care vor să-și facă treaba și vor să-și facă treaba și moral și grupările astea retrograde care sunt interesate de compromiterea democrației și a moralei”, a mai spus

Documentarul „Justiție capturată” va fi difuzat și duminică, la 18, la B1TV.

Ion Cristoiu a spus că difuzarea pe TVR a fost o „încălcare a normelor”

Au existat și puncte de vedere contrare. Ion Cristoiu a spus că TVR a greșit difuzând documentarul Recorder. „Nu am pomenit din 1990, de pe vremea lui Iliescu, o asemenea încălcare a normelor. Nu poți să iei o asemenea investigație pentru care noua directoare, doamna Săftoiu, să aibă încredere să o dea. Investigația și-o asumă instituția care a făcut investigația. Investigația nu poate fi preluată și dată ca adevărată de niciun alt post de televiziune, nu numai TVR”, a afirmat Ion Cristoiu.

Filmul în sine a fost criticat și de alte voci publice.

Judecătoarea Stoicescu: „E despre descălecarea lui Voineag și înscăunarea unui kovesist”

„Nu e despre corupție sau justiție. E despre descălecarea lui Voineag (n.r. Procurorul șef al DNA), înscăunarea unui kovesist si reluarea cătușiadei TV pentru că, nu-i așa, corupții noștri sunt mai deștepți decât ai voștri”, a spus pe Facebook judecătoarea Adriana Stoicescu din Timișoara.

Jurnalistul Florin Pușcaș, redactor-șef la Știri pe surse, a scris, într-un articol de opinie, că „Recorder mizează mult pe hiperbole”. El susține că „există probleme” în justiție, dar că problemele nu sunt regula, ci excepția.

„Întâmplător sau nu, firul narativ se sprijină pe relatările unor personaje care nu au demonstrat nimic profesional, dincolo de activistul politic din ultimii 10 ani”, spune Pușcaș.

El încheie: „Merită văzut filmul Recorder? Da. Dar nu pentru că ar conține Adevărul™. Ci pentru că arată cum se vede justiția prin ochii unor oameni. Pentru că pune pe masă întrebări. Și pentru că, exagerate sau nu, temerile celor intervievați se cuvin luate în serios, nu ca verdicte, ci ca semnale”.

Ce a declarat Savonea

Rugată de HotNews să prezinte public o reacție, Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție a spus că ne găsim într-un „contextul mai complex decât pare la prima vedere, motiv pentru care am obligația să documentez temeinic toate aspectele înainte de a avea o reacție publică”.

Magistratul a spus că nu va lăsa acuzațiile fără explicații, mai ales că au apărut „poziționări provin din interiorul sistemului”, referindu-se la declarațiile procurorilor și judecătorilor citați în documentarul Recorder.

„Ne aflăm, din păcate, în fața unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiției, construită pe declarații anonime și pe acuzații prezentate ca adevăruri, fără a fi susținute de fapte verificate”, a afirmat Lia Savonea.

Recorder: „Dacă ar avea curaj, s-ar produce un adevărat cutremur”

„Magistrații onești să-și facă curaj să vorbească despre neregulile din sistem. În timpul documentării din ultimul an și jumătate am vorbit cu zeci de magistrați, însă foarte puțini dintre ei au acceptat să apară în documentar”, au spus jurnaliștii redacției Recorder, într-un mesaj pe Facebook, după publicare și intitulat „Și, totuși, se mai poate face ceva?”.

„Cei care au refuzat ne-au oferit totuși mărturii șocante din interiorul sistemului, pe care nu le-am putut publica deoarece condiția lor a fost să rămână off the record. Dacă magistrații care au astfel de mărturii ar avea curaj să le facă publice, în sistemul de Justiție s-ar produce un adevărat cutremur”, a mai spus redacția Recorder.