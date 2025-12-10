Anca Alexandrescu, atac la Recorder. Ion Cristoiu, citat de Realitatea, e revoltat că TVR 1 a difuzat documentarul

Miercuri seara, în timp ce TVR 1 difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, revenită la Realitatea Plus după ce a candidat din partea AUR la alegerile pentru București, Anca Alexandrescu a început emisiunea spunând: „Cum mă, vă spun eu despre ce e vorba cu așa-zisul documentar Recorder”.

„Lăsați-mă cu vrăjeala asta! Acest documentar vorbește doar despre generalități. Nu sunt probe”, a afirmat Anca Alexandrescu la emisiunea sa de la Realitatea Plus. Pe burtieră, emisiunea a fost anunțată prin sintagma: „Sistemul încearcă să readucă era Kovesi în România”.

„De ce cei care au făcut declarații în film nu au ieșit public, nu au făcut o conferință de presă?”, a spus Alexandrescu. Ea s-a referit la judecătorii și procurorii care au apărut cu declarații în documentarul Recorder. „Pe mine nu m-a sunat nici unul”, a spus realizatoarea, arătând spre telefonul ei. Alexandrescu a afirmat de mai multe ori pe parcursul emisiunii că filmul a fost făcut „la comandă”, fără a spune la comanda cui.

Pe parcursul campaniei electorale prezidențiale, a spus liderul USR Cristian Ghinea, Anca Alexandrescu s-a întâlnit de mai multe ori cu procurorul-șef DNA Marius Voineag. Voineag este unul dintre șefii din justiție care a refuzat să discute cu Recorder despre ceea ce mai mulți procurori DNA au susținut că este felul în care controlează dosarele aflate, legal, în atribuțiile procurorilor de caz. Într-un comunicat oferit publicului în timpul campaniei prezidențiale, șeful DNA Voineag a negat orice implicare politică.

Despre filmul Recorder a vorbit și Ion Cristoiu, prezentat de Realitatea Plus ca „analistul Realitatea”. Ion Cristoiu a spus că difuzarea documentarului de către TVR este „o încălcare a normelor”.

„Nu am pomenit din 1990, de pe vremea lui Iliescu, o asemenea încălcare a normelor. Nu poți să iei o asemenea investigație pentru care noua directoare, doamna Săftoiu, să aibă încredere să o dea. Ea trebuia să verifice investigația, este o investigație. Investigația și-o asumă instituția care a făcut investigația. Investigația nu poate fi preluată și dată ca adevărată de niciun alt post de televiziune, nu numai TVR”, a spus Ion Cristoiu, citat de Realitatea Plus.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere. Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.

