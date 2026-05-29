George Simion, după prăbușirea dronei: „Nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern legitim să preia conducerea”

Președintele AUR, George Simion, face declarații de presă în urma depunerii unei moțiuni de cenzură alături de Partidul Social Democrat împotriva guvernului în funcțiune, în București, 28 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul celui mai mare partid de opoziție din România, George Simion, a reacționat vineri dimineață, la primele ore, după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, cerând instalarea „unui guvern legitim”.

„Nu a fost ușor… în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea. Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației”, a scris liderul AUR, într-un mesaj pe Facebook.

Deputatul a condamant „atacul” din timpul nopții, însă nu a făcut referire la vreo țară anume care a lansat dronă.

„Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele… Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”, a adăugat Simion.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile.

Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Două persoane au fost rănite.