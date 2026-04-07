George Simion, după retragerea licenței Realitatea Plus: „Lovitura de stat merge mai departe”

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a reacționat marți, 7 aprilie, după ce Consiliul Naţional al Audioviualului (CNA) a decis retragerea licenţei Realitatea Plus, denunțând faptul că „lovitura de stat merge mai departe”, într-o evidentă referire la anularea turului I al alegerilor prezidențiale din 2024.

Președintele AUR mai spune că postul era „singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim”.

George Simion a avut această reacție într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, iar apoi a pus afirmația pe un fundal roșu.

„Lovitura de stat merge mai departe: au retras licența Realitatea TV, era singura televiziune mare care ne dădea voie să vorbim! JOS CENZURA!!! (subl. autorului, n.r.)”, a scris liderul AUR, în mesajul său.

Realitatea Plus trebuie să își înceteze emisia, după ce Consiliul Naţional al Audioviualului a decis retragerea licenţei postului de televiziune, din cauza unor amenzi neplătite din anul 2024, s scris Pagina de Media.

CNA a analizat marți în şedinţa publică situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus nu a plătit 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei.

Realitatea Plus îşi plătise amenzile pentru anul 2025, dar încălcarea legislației audiovizualului prin neplata amenzilor pentru 2024 va duce la închiderea postului.

Mircea Toma a spus în ședința CNA că instituția a avertizat Realitatea încă din luna februarie să-și plătească datoriile și că postul TV a plătit doar parțial și anume pe cele din 2025.