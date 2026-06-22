George Simion spune ce vrea. AUR a dat ultimatum ca „Veștea să vină la sediul partidului nostru să negociem la ora 20:00”. Cerere și pentru Nicușor Dan. Altfel, ce face AUR

Președintele AUR, George Simion, face declarații de presă în urma depunerii unei moțiuni de cenzură alături de Partidul Social Democrat împotriva guvernului în funcțiune, în București, 28 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Dacă guvernul Veștea va fi votat diseară, „nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”, a anunțat George Simion din Parlament. El cere să le fie solicitat votul AUR, de către președintele Nicușor Dan și de către Adrian Veștea.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți”, a solicitat George Simion.

Fără sprijinul partidului său, George Simion a garantat că Guvernul Veștea nu va trece, pentru că are nevoie de voturile AUR.

„Eu fac un apel la Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne votul, pentru că acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Și la ora 20:00 îl așteptăm la sediul partidului”, a completat președintele AUR.

El a reamintit și că partidul pe care îl conduce își dorește guvernarea și chiar funcția de premier și a făcut apel și la Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria.

„Ne-am bucura să existe o nominalizare din partea AUR. Noi ne asumăm guvernarea, o guvernare de care văd că fug mulți. Nu înțeleg de ce se nominalizează persoane care nu au fost discutate în timpul negocierilor de la Cotroceni, dar poate nu este momentul acum pentru această discuție”, a completat Simion.

De asemenea, Simion a mai cerut alegeri anticipate și suspendarea lui Nicușor Dan.

Principalele declarații ale lui George Simion:

„Este nevoie de voturile partidului AUR pentru susținerea unui guvern”

„Suntem în cea mai mare criză economică, socială și politică din ultimii 30 de ani. Este nevoie de reconciliere națională și, din câte am tot ascultat, este nevoie de AUR. Este nevoie de voturile partidului AUR pentru susținerea unui guvern, pentru a scoate țara din criză, pentru a scăpa de Bolojan.

Consecințele guvernării Bolojan trebuie înlăturată, programul de guvernare a lui Bolojan nu mai trebuie repetat. Îi solicit lui Ilie Bolojan să dea dovadă de decență și să părăsească Palatul Victoria, pe care îl ocupă abuziv.

Dacă deseară va exista un vot penru această guvernare cu un premier care nu a venit să ne ceară votul, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR.

Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună public dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că în ultimele săptămămâni am văzut că suntem patrioți.

„Soluție sunt alegerile anticipate și suspendarea lui Nicușor Dan”

AUR rămâne fidel poporului român, noi suntem coerenți acțiunii anunțate: opoziție totală, opoziție națională. Pentru a ieși din criză, atâta timp cât nu există dialog, soluție sunt alegerile anticipate și suspendarea lui Nicușor Dan.

Mai grav este că am primit mesaje din partea colegilor mei în care s-a încercat promiterea de avantaje, de funcții, pentru votul lor. În AUR nu sunt trădători. Dacă votul este deseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală.

Eu fac un apel la Adrian Veștea să predea mandatul sau să amâne votul, pentru că acest cabinet nu va avea susținerea a 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Și la ora 20:00 îl așteptăm la sediul partidului.

Mesajul nostru este reconciliere națională. Noi suntem dispuși să punem umărul, acum că am scăpat de aceste etichetări că suntem extremiști. În funcție de discuția cu domnul Veștea, cu Nicușor Dan, vă vom spune transparent deciziile.

Ne-am bucura să existe o nominalizare din partea AUR. Noi ne asumăm guvernarea, o guvernare de care văd că fug mulți. Nu înțeleg de ce se nominalizează persoane care nu au fost discutate în timpul negocierilor de la Cotroceni, dar poate nu este momentul acum pentru această discuție.

Întrebări: V-a sunat Veștea pentru a vă cere votul AUR? Ce îi veți cere domnului Veștea pentru vot?

Eu nu vreau nimic. Dacă exista un telefon de la domnul Veștea, v-aș fi anunțat. Nu au existat. Și nu vor exista voturi. Vocea AUR este destul de clară. Am avut dreptate cu domnul Nicușor Dan, iar domnul Bolojan, dacă vrea să dea dovadă de decență, pentru că a falimentat țara, intenționat sau neintenționat, să părăsească de urgență Palatul Victoria.

De ce acum AUR are o deschidere de a negocia un guvern chiar și cu PSD?

Noi ne dorim alegeri anticipate. Faptul că suntem deschiși pentru dialog, nu urâm, vedem și lucuri bune și rele, este un semn de normalitate. Doar dvs vă gândiți că s-a răzgândit AUR sau că tranzacționează George Simion voturi.

Ce așteptați de la Nicușor Dan?

Noi suntem dispuși la dialog. Ar trebui să nuanțeze Nicușor Dan dacă este nevoie de voturile AUR, ar trebui să spună ce părere are el despre AUR. Dacă e un partid extremist, este o problemă.

Vă mai tăiați o mână dacă va exista un singur parlamentar AUR care va vota un guvern cu 10 miniștri PSD?

Eu am spus că nu vom face o înțelegere cu PSD dacă George Simion era președintele țării. Eu vă pot garanta un lucru: în această seară, guvernul nu va trece, pentru că era nevoie de voturile AUR. Guvernul Veștea nu poate trece fără AUR.

AUR a respins în mod repetat susținerea guvernului

Liderii partidului AUR au spus, în mod repetat, că „nu vom vota pentru acest guvern”. Petrișor Peiu, nr. 2 în partid, a făcut azi-dimineață, declarații similare în direct la HotNews. „Decizia noastră este să nu votăm guvernul Veștea”, a spus el categoric.

În acest timp, la audierile miniștrilor, parlamentarii AUR au ieșit din săli și nu au votat. Această tactică a dus, uneori, la avize pozitive (Barbu – Agricultură) sau la avize negative (Lungu – Dezvoltare).

Fără voturile AUR este puțin probabil ca guvernul să adune cele 233 de voturi necesare.

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