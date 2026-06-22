George Simion, gestul decisiv în privința guvernului Veștea: Parlamentarii AUR au ieșit din sală la votul de învestire

Liderul AUR, George Simion, a anunțat luni, în plenul reunit al Parlamentului, înaintea votului de învestire a Cabinetului Veștea, că nu va cere niciunui coleg să voteze în vreun fel, dar că el și cei care „nu trădează” cauza AUR vor ieși din sală, echivalent cu a nu vota Guvernul Veștea.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor, pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român, AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează”, a declarat Simion.

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El a mai spus că „Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea”.

„De 35 de ani ați fost la conducere. De 35 de ani în România trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat în cotidian (…) De 35 de ani ni s-a promis prosperitate. Din păcate România a ajuns pe ultimul și penultimul loc în toate topurile din țara noastră. Singurul stat din UE unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea. Trebuie să ne croim alt viitor. Să stăm în picioare, demni și mândri”, a spus George Simion.