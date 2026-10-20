VIDEO George Simion, în Parlament, la votul pentru Cabinetul Niculescu: Libertate pentru Călin Georgescu. Către Bolojan: Cu ce vă au la mână, de votați Guvernul?

Liderul AUR, George Simion, a anunțat de la tribuna Parlamentului că parlamentarii partidului nu vor acorda niciun vot pentru învestirea Cabinetului Niculescu: „Nu vă murdăriți și nu votați acest Guvern”.

„Noi nu suntem trădători, cum sunt alţii care comentează, dar nu prea se prezintă. Fac un apel către toţi parlamentarii cu coloană vertebrală. Sunt câţiva şi pe la liberali şi o să conteze foarte mult fiecare cum votează. Nu vă murdăriţi şi nu votaţi acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populaţiei. Rămâneţi loiali celor care v-au votat. Rămâneţi loiali poporului român”, a spus Simion, în plen.

Apoi, el s-a adresat direct premierului interimar Ilie Bolojan: „Mă uit în ochii dumneavoastră: Cu ce vă au la mână? Cu ce vă şantajează?

Nu vă mai ascundeţi în spatele unor cuvinte mari, pe care le-am auzit şi de la domnul Grindeanu mai devreme, responsabilitate, stabilitate. De fapt, ce faceţi voi astăzi aici? Şi mă uit la voi cum vă uitaţi cu ură. Ce faceţi voi aici se cheamă trădare”.

George Simion, în plen: „Libertate pentru Călin Georgescu”

În discursul din plenul Parlamentului, liderul AUR s-a referit și la Călin Georgescu, aflat în arest preventiv din 29 septembrie:

„O zic clar şi tare, de la tribuna acestui Parlament, libertate pentru Călin Georgescu”.

Preşedintele AUR a comentat vociferările din sala de plen: „Vai, ce vă excitaţi când auziţi numele ăsta. E de râs, dacă n-ar fi de plâns”.

George Simion a spus că i s-a rupt inima când a văzut-o pe soţia lui Călin Georgescu, „o mamă cu copii, care riscă să fie dată afară din casă prin nişte sechestre abuzive”:

„Mă aşteptam să văd o femeie disperată, dar n-am văzut asta. Am văzut o femeie care luptă pentru soţul şi familia ei. Am văzut o femeie hotărâtă, puternică, luptătoare. Aşa trebuie să fie şi România noastră. Aşa că puteţi să vă zvârcoliţi voi şi să faceţi în toate felurile, pe la posturile voastre de televiziune. Puteţi doar amâna inevitabilul”.