George Simion, întrebat dacă Nicușor Dan l-a chemat la consultări: „Avem de-a face cu un încurcă-lume”

Liderul AUR, George Simion, l-a ironizat miercuri pe Nicuşor Dan, atunci când a fost întrebat dacă președintele i-a invitat pe liderii politici la Cotroceni pentru desemnarea unui premier.

„Care consultări?”, a declarat George Simion, la Parlament, întrebat dacă a fost invitat de Nicușor Dan la consultări.

„Eu v-am zis ceva, nu m-ați crezut. Avem de-a face cu un încurcă lume la Cotroceni, care își bate joc de țara noastră”, a adăugat Simion.

Într-un interviu acordat luni Euronews, în marja vizitei făcute în Finlanda, Nicușor Dan a anunțat că intenționează să convoace partidele la consultări și să desemneze premierul în această săptămână, însă nu a menționat ziua exactă.

Președintele urmează să plece sâmbătă în SUA, la Adunarea Generală ONU, care are loc în perioada 22 – 24 septembrie.

Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru HotNews că Nicușor Dan urmează să convoace aceste consultări cel mai probabil pentru joi.

Până miercuri dimineață, Administrația Prezidențială nu a făcut niciun anunț oficial.