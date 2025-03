VIDEO George Simion, după discuțiile cu Călin Georgescu: „Nu avem mari speranțe că va face dreptate CCR” / „Avem luate în considerare toate scenariile pentru a ieși din această situație”

Călin Georgescu a constestat la Curtea Constituțională decizia Biroului Electoral Central de a-i invalida candidatura și, dacă nu va avea succes, va ieși public să anunțe ce e de făcut mai departe, a afirmat luni George Simion într-o declarație de presă la Parlament.

„În circa 10 minute, la CCR ajunge contestația formulată de Călin Georgescu. Dumnealui are acest drept. BEC nu are dreptul atunci când sunt îndeplinite toate chestiunile legate de acte, de forma, nu are dreptul să respingă un candidat“, a declarat George Simion. „S-a comis un nou abuz. Nu avem mari speranțe că va face dreptate CCR. Dar domnul Călin Georgescu va epuiza toate căile legale. Noi mergem cu dumnealui până la capăt. Așteptăm ce decizie ia”.

El a spus că planul A, de reluarea a turului 2 al alegerilor de anul trecut, și planul B, privind candidatura lui Georgescu în alegerile din mai, au fost epuizate, dar vor venit mai departe cu un alt anunț dacă este necesar. „În acest caz, domnul Călin Georgescu va veni să comunice ce e de făcut în continuare, pentru că el este cel mai votat român”.

El a fost întrebat de jurnaliști dacă ia în calcul un tandem președinte – premier în care să ia parte alături de Călin Georgescu. „În momentul în care vor face un anunț o să îl facă domnul Călin Georgescu. Mi s-ar potrivi mai bine o funcție executivă, dar nu condiționez susținerea. Nu vă putem detalia planul, toate chestiunile pe care le-am discutat, este o chestiune tactică. Avem luate în considerare toate scenariile pentru a ieși din această situație”, a declarat George Simion.

Simion, vizat de plângeri penale

Legat de plângerile penale făcute împotriva sa pentru instigare publică, George Simion a precizat că nu a fost informat de procurori că ar fi cercetat și a lansat un atac asupra fostei deputate PSD Laura Vicol.

„Există multe plângeri, nu mi s-a adus nimic la cunoștință. Este culmea tupeului că o infractoare ca Laura Vicol este liberă și vin sa mă acuze pe mine pentru o metaforă. Și Traian Băsescu a făcut o declarație asemănătoare”, a declarat Simion.

Atacul la Laura Vicol vine după ce fosta deputată a condamnat pe Facebook afirmațiile de duminică seară făcute de George Simion în care susține că autorii „loviturii de stat”, referire la respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la BEC, „ar trebui jupuiți în piața publică”.

„Nu am făcut niciun îndemn. Eu am spus autorii loviturii de stat, și trebuie să fie identificați și trași la răspundere conform normelor legale. Ei nu respectă democrația. Să vedem cine a dat ordin ca membrii CCR și BEC să voteze în sensul acesta“, a declarat George Simion.

Ministerul Public a transmis luni că s-a sesizat din oficiu, în data de 10 martie 2025, cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare publică, după declarațiile lui Simion, dar pentru moment urmărirea penală se desfășoară in rem, mai exact este cercetată fapta fără ca persoane să fie puse sub acuzare.

Ce spune despre violențele de duminică

La aflarea deciziei BEC prin care s-a invalidat candidatura lui Călin Georgescu, manifestanții aflați în fața sediului BEC au rupt gardurile instalate de jandarmi, au aruncat cu sticle și cu diverse obiecte și s-au îmbrâncit cu forțele de ordine.

Ulterior, după publicarea motivării deciziei, susținătorii lui Georgescu au aruncat cu petarde, cu bucăți de piatră smulse din pavele și au dat foc unor obiecte, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Manifestația s-a încheiat în jurul orei 02.00. Poliția a transmis că va analiza imaginile existente, „urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun, în funcție de fiecare situație în parte”

Întrebat de aceste violențe, George Simion a dat vina pe „instigatori”. „O manifestația pașnică a fost transformată de Instigatori, unii bănuim ca ar fi parte dintr-un plan standard folosit de forțele de ordine pentru a deturna un miting pașnic. Nu aveau ce să facă 300-400 de oameni câți erau acolo”, a declarat Simion.