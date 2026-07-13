George Simion numește soluția AUR pentru deblocarea crizei politice. Prima condiție pusă PSD

Liderul AUR, George Simion, a indicat luni că o soluție pentru deblocarea crizei politice și guvernamentale din România o poate reprezenta o colaborare între formațiunea lui și Partidul Social Democrat (PSD). De asemenea, el a indicat un prim pas în vederea deblocării.

Conform lui Simion, dacă PSD are preşedinţia Camerei Deputaţilor, atunci ar fi normal ca AUR, al doilea partid parlamentar al ţării, să dea preşedinţia Senatului.

De asemenea, președintele AUR a reiterat că nu va vota un guvern din care partidul său nu va face parte.

„Nu putem vota orice guvern, pentru că au făcut foarte multe pagube, unele ireversibile pentru România cei din așa zisa coaliție proeuropeană. Nu o să spun acum, dar o să detaliem săptămâna viitoare. Nicușor Dan, astăzi m-aș fi așteptat să îi ceară demisia lui Ilie Bolojan. Sunt 70 de zile de când parlamentul l-a demis. E o umilință la adresa noastră. Votăm doar un guvern din care face parte AUR”, a declarat George Simion, la Gândul.

„Ar fi normal pentru al doilea partid, dacă PSD are preşedinţia Camerei Deputaţilor, ca AUR, ca al doilea partid al ţării, să dea preşedinţia Senatului. (…) Dacă PSD, în vreun fel, îşi doreşte o colaborare cu noi şi să scape de Ilie Bolojan, soluţia primă, un prim pas dacă se doreşte deblocarea – aşa am auzit de la dl. Grindeanu, că era foarte maleabil astăzi – ar fi ca al doilea partid din Parlament să primească conducerea uneia dintre cele două Camere şi să nu îl mai lase pe Mircea Abrudean, omul lui Ilie Bolojan, preşedinte la Senat. Printr-un vot al majorităţii parlamentare, majoritate care poate fi constituită din parlamentarii AUR şi parlamentarii PSD, putem desemna un alt preşedinte la conducerea Senatului”, a adăugat liderul Alianței pentru Unirea Românilor, în emisiunea lui Ionuț Cristache, difuzată pe Youtube.

„Suntem de acord să participăm la guvernare doar dacă ni se va da președinția Senatului. Vrem un program AUR sau alegeri anticipate, pe care Sorin Grindeanu și Nicușor Dan le exclud. Au încercat să ne provoace să îl votăm pe Veștea. Alegerile anticipate sunt o variantă pe masă”, a mai spus Simion.

Niciun acord după noua rundă de discuții de la Cotroceni

Declarațiile liderului AUR au venit după noua rundă de negocieri de la Palatul Cotroceni între partidele fostei coaliții, desfășurată luni dimineață, întâlnire care nu s-a soldat cu o soluție pentru depășirea crizei guvernamentale, prilejuind doar noi atacuri între PSD, pe de o parte, PNL și USR, de cealaltă.

Discuțiile partidelor din fosta coaliție de guvernământ cu Nicușor Dan a avut loc în contextul în care președintele a primit două variante de premier dinspre partidele catalogate drept „prooccidentale” – Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan –, însă șeful statului a transmis că nu îl va nominaliza pe niciunul, pe motiv că nu au asigurată majoritatea necesară de voturi.

Întâlnirea a durat circa două ore și s-a încheiat fără a se contura o soluție pentru un nou guvern, potrivit surselor HotNews din partide.

Șansele pentru învestirea unui nou guvern până la finalul lui iulie sunt aproape excluse, au declarat aceleași surse.

În întâlnirea de la Cotroceni s-a discutat și despre PNRR, fără a se conveni asupra momentului convocării unei sesiuni extraordinare a parlamentului în care să se aprobe actele normative asumate prin acest program. Surse participante la discuții susțin însă că PSD ar condiționa votul pentru legile PNRR de demisia lui Ilie Bolojan.

Înaintea întâlnirii de luni, surse HotNews din Administrația Prezidențială au vorbit despre două variante de lucru. Prima, desemnarea unui premier agreat de toți cei de la masa discuțiilor, cu un guvern format din toate partidele fostei Coaliții. Un al doilea scenariu este cel al unui guvern minoritar, caz în care să fie semnat un acord care să cuprindă o listă de priorități cu termene clare de îndeplinire.