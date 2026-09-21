George Simion, prima reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT

Liderul AUR, George Simion, a reacționat pe pagina sa de Facebook, la aproximativ două ore după perchezițiile DIICOT la locuința lui Călin Georgescu într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris George Simion.

Călin Georgescu, ridicat de DIICOT

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineaţă, de Poliția Română și DIICOT, din trafic, și dus la locuința lui din Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru percheziții, au declarat surse judiciare pentru HotNews. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat de înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

DIICOT a anunțat luni dimineață că au loc 5 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, „într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”.

Una dintre ele are loc la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din Otopeni, în apropierea unei săli de sport, care are și bazin de înot. Percheziții sunt și la omul de afaceri Ionel Rusen, vizat și el în dosar, potrivit surselor HotNews.

Nu e clar în acest moment ce înșelăciune susțin procurorii că a coordonat fostul candidat la președinție (în comunicat ei îl prezintă drept capul înșelăciunii), dar în noiembrie 2025 publicația Captura dezvăluia un caz care-l include pe Georgescu.

Un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, a depus o plângere la DIICOT prin care susține că politicianul Călin Georgescu și fostul ofițer al MAI Ion Negoescu i-au prezentat compania elvețiană Mercando Green Technology AG, care este conectată la comerțul tehnologic negru al Rusiei, a susținut siteul de investigații Captura într-un articol publicat în noiembrie 2025.

Nu știm, pe baza datelor de acum, dacă aceasta este înșelăciunea pentru care a fost ridicat Georgescu luni, 21 septembrie 2026, dar există similitudini. Faptele din investigația jurnalistică s-au petrecut în 2021, an identic cu cel referit de DIICOT. De asemenea, banca folosită a fost în UK, iar Marea Britanie apare ca loc al înșelăciunii și în comunicatul DIICOT.