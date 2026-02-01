George Simion spune că „în viitoarea guvernare AUR” de Ministerul de Externe nu se vor ocupa doar diplomaţii. „Trebuie să avem Comerţ Exterior”

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a afirmat duminică, la Forumul antreprenorilor români din diaspora organizat la Palatul Parlamentului, că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să aibă şi o componentă dedicată comerţului exterior, relatează Agerpres.

„În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se ocupe doar diplomaţii şi nu o să fie doar Ministerul Afacerilor Externe. Trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior. Pentru că relaţiile economice, mai ales în aceşti ani, sunt cele mai importante. (…) Voi puteţi lega, şi voi o faceţi deja, cele două lumi, cele două ţări, ţara adoptivă şi România. Produsele româneşti trebuie să ajungă în comunităţile româneşti din străinătate. Datorită unor oameni curajoşi, datorită unor oameni harnici, lucrul ăsta se întâmplă. Se poate întâmpla şi mai mult, şi mai bine, iar acolo trebuie să intervină statul”, a declarat George Simion, citat într-un comunicat difuzat de AUR.

Conform aceleiaşi surse, preşedintele Comisiei pentru Antreprenoriat şi Turism din Camera Deputaţilor, deputatul AUR Mohammad Murad, a susţinut că, deşi cei din diaspora românească au o contribuţie semnificativă la economia naţională, guvernanţii nu le-au oferit nimic în schimb.

„Aţi adus an de an aproape 20 miliarde de euro, 12 miliarde trimise la rude şi noi (…) când am început să notez ce a făcut România pentru voi, am stat şi m-am gândit, poate, zic, nu sunt bine informat, m-am uitat pe net să văd dacă a făcut vreun gest vreodată şi am văzut un singur lucru. Ei vă bat la uşă numai când au nevoie de voturi”, a declarat deputatul Mohammad Murad.

Preşedintele organizaţiei AUR Diaspora, deputatul Ramona Lovin, a anunţat că vor fi înaintate propuneri legislative pentru reducerea birocraţiei şi sprijinirea antreprenorilor români din diaspora care vor să se întoarcă acasă într-un mediu fiscal predictibil şi care încurajează investiţiile, se mai menţionează în comunicat.