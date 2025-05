George Simion spune că misterioasa vizită la Viena e parte din „strategia de campanie”: Și-a făcut „o poză cu un politician de calibru”

Luni, liderul AUR, George Simion, a fost filmat de martori oculari călătorind din Viena și aterizând ulterior pe aeroportul din Sibiu, potrivit imaginilor obținute de Hotnews. Marți seară, în interviul acordat Digi24, candidatul la funcția supremă în stat, a făcut câteva precizări pe acest subiect, afirmând că s-a dus acolo pentru realizarea unor materiale de campanie. „M-am dus preț de o oră să fac o poză importantă pentru mine, cu un politician de calibru”, a spus Simion, fără să dezvăluie despre cine este vorba.

„Aici eram duminică seară (în țară, n.r.). Am ales să dăm un mesaj calm, un mesaj liniștit și un mesaj prin care arătam că nu mă bucur pentru rezultatul afișat. Am și spus în discursul respectiv că sunt departe exit-poll-urile, care ar trebui să fie mai bune decât sondajele, sunt departe de realitate. Am avut dreptate, nu a fost 30%, a fost 41% în dreptul meu. Face parte din strategia de campanie”, a afirmat candidatul AUR, la Digi24.

„La fel cum luni dimineață m-am dus preț de o oră să fac o poză importantă pentru mine, cu un politician de calibru, și m-am întâlnit cu niște colegi europarlamentari la Viena, unde am aterizat la 7 și un sfert și am profitat din plin de timp. La 10 eram înapoi, am aterizat la Sibiu”, a continuat el.

Ce a mai declarat Simion despre vizita la Viena:

„ O să apară poza. Face parte din strategia noastră de campanie.

O să apară poza. Face parte din strategia noastră de campanie. N-avem probleme de corupție, n-avem scheleți în dulap și încearcă adversarii noștri politici să inventeze lucrurile. Acum m-am dus până în Viena și deja au scris că acolo, în Viena, sunt agenturile rusești și gata, m-au prins că sunt agent rus sau ceva de genul acesta.

În spoturile noastre de campanie și în ultimele zile de campanie o să vină o un val de mesaje de susținere din partea unor figuri importante.

Titrau unii Giorgia Meloni nu l-a felicitat pe Simon. O să vă dau în seara felicitarea lui Giorgia Meloni pentru mine. Aceste atacuri ne fac bine politic. Încearcă adversarii noștri să inventeze tot felul de acuzații.

A apărut o poză că «ia uite pe Simion în aeroportul din Sibiu, mâncând un sandviș». Nu era sandviș, era hotdog.

Nu era aeroportul din Sibiu, era aeroportul din Viena.

Mi-a făcut lumea poză, mă cunoaște, peste tot sunt români.”

Liderul AUR a fost filmat, luni, în aeroport, când pleca singur din Viena, unde nu se știe exact când a călătorit: târziu în noaptea alegerilor sau luni dimineață. Conform unei surse HotNews, acesta ar fi călătorit spre Austria în dimineața zilei de luni, cu o aeronavă de la 6:35.

Citește și VIDEO Momentul în care George Simion este văzut călătorind de la Viena la Sibiu, la o zi după câștigarea detașată a primului tur al alegerilor prezidențiale

De la Viena, Simion a aterizat în Sibiu, potrivit informațiilor transmise de o sursă pentru HotNews.

Luni la prânz, George Simion a postat pe Facebook un videoclip de la fabrica de încălțăminte ReKord, din Alba Iulia, unde zeci de angajați s-au strâns în curte pentru a-l primi, fotografia și aplauda pe candidatul AUR.