George Simion vrea intrarea României în Consiliul Păcii și îl critică pe Nicușor Dan: „Rolul de observator, o hotărâre a unui om mic”

Deputatul George Simion, liderul AUR, a salutat prezența României la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, dar l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru decizia de a opta pentru un statut de observator, „o hotărâre a unui om mic și a unei țări fără aspirație”.

Simion a spus că, în opinia sa, România ar trebui să devină membră a organismului creat de președintele american Donald Trump.

„Eu salut prezența României la Consiliul Păcii. Mi se pare un gest normal. Consider că România trebuie să fie membru în Consiliul pentru Pace. Viziunea mișcării suveraniste și a partidului AUR este aceea că nu vom putea să revenim la normal, nu putem să îndrăznim să avem o societate normală dacă nu ne aliem cu partenerul nostru strategic. Eu așa văd, ca pe o normalitate”, a declarat liderul AUR, marți seară, într-o conferință de presă la Parlament, potrivit Agerpres.

El a criticat statutul de observator pe care îl va avea țara noastră.

„Nu fac istorie postfactuală, dar consider că rolul de observator pe care Nicușor Dan și-l asumă, contrafactuală, mă iertați, este din păcate o hotărâre a unui om mic și a unei țări fără aspirație”, a mai declarat George Simion.

Ce a spus președintele Nicușor Dan despre Consiliul Păcii

Șeful statului a anunțat, duminică, că va participa la reuniunea inaugurală a consiliului, la Washington, în 19 februarie, „rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”.

„România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a declarat Nicușor Dan în postarea de duminică.

El a precizat că „decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii”.

Într-o intervenție luni la Antena 3, ambasadorul României din Statele Unite a spus că statutul de observator „înseamnă, practic, o participare fără calitatea deplină de membru”.

Andrei Muraru a explicat că România își păstrează astfel opțiunile deschise și că acest statut „de observator, de regulă, implică participare la reuniuni, la lucrări, cum este aceasta, dar fără drept de vot”. Potrivit cartei, președintele Trump „poate invita participanți în proceduri în termeni și condițiile pe care le consideră potrivite”, a mai precizat ambasadorul.