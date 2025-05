VIDEO George Simion, alături de Giorgia Meloni: „Cineva din presa românească spune că nu ne aflăm pe agenda dumneavoastră” / Ce scrie presa italiană

Candidatul AUR în finala prezidențială, George Simion, a publicat miercuri seară o înregistrare video, pe contul său de TikTok, în care apare alături de premierul italian, Giorgia Meloni, în contextul în care politicianul român s-a aflat marți în Polonia, iar miercuri în Italia.

De asemenea, el a publicat și o fotografie pe pagina lui de Facebook în care apare tot lângă Meloni.

„Deci, cineva din presa românească spune că nu ne aflăm pe agenda dumneavoastră, noi românii, noi conservatorii”, afirmă George Simion în înregistrarea de pe TikTok, vorbind în limba engleză și adresându-se premierului italian.

Afirmația liderului AUR pare o reacție la adresa televiziunii Digi24, care, miercuri seară, a titrat pe o burtieră, în timpul emisiunii moderate de Cosmin Prelipceanu, că „Meloni nu-l are pe agendă pe Simion”.

„E ora 9 în agenda mea, astăzi, miercuri, și sunt cu tine”, a afirmat Meloni, în video-ul publicat de Simion, după remarca liderului AUR privind „presa românească”.

„Mulțumesc, (Giorgia, n.r.). Salutări tutoror celor din România, vom ști cum să gestionăm lucrurile, pentru că ne confruntăm o criză suprapusă”, îi răspunde liderul AUR, tot în limba engleză.

„Gânduri bune tuturor. Giorgia Meloni, George Simion – pentru Consiliul European!”, mai afirmă candidatul AUR, vorbind de data aceasta și în română și în engleză.

„Ne vedem curând”, conchide Giorgia Meloni, zâmbind.

În schimb, fotografia de pe Facebook publicată de Simion este însoțită de următorul mesaj: „Avem prieteni, avem aliați, dar cel mai important e că îl avem pe Dumnezeu!”.

AUR și formațiunea Giorgiei Meloni („Fratelli d’Italia” – „Frații Italiei”) fac parte din aceeași familie politică europeană, European Conservatives and Reformists Party (ECR).

Ce arată agenda oficială a guvernului italian

Presa din Italia a remarcat, totuși, că întâlnirea dintre Simion și Meloni nu figura oficial pe agenda premierului italian, subliniind că întrevederea dintre cei doi a avut loc la sediul partidului „Frații Italiei” și nu la Palazzo Chigi (sediul guvernului de la Roma), după cum sugerează și fotografia publicată de liderul AUR pe Facebook.

HotNews.ro a consultat agenda oficială a premierului italian și singura activitate din data de 14 mai a Giorgiei Meloni figura cea de la Camera Deputaților din Parlamentul de la Roma.

Agenda oficială a premierului italian Giorgia Meloni, pe data de 14 mai 2025 / Sursa foto: site-ul guvernului Italiei

„După sesiunea de întrebări și răspunsuri din Camera Deputaților, premierul Giorgia Meloni a făcut o oprire la sediul Fratelli d’Italia. O așteptau candidatul la președinția României, George Simion, în turneu în Italia la cinci zile până la turul doi, și vicepreședintele ECR și fostul premier polonez, Mateusz Morawiecki, însoțit de soția sa și de Marion Marechal, nepoata Marinei Le Pen”, notează și Il Foglio.

Conform publicației italiene citate, Morawiecki a calificat întâlnirea ca fiind excelentă și a declarat: „Cu Meloni am discutat despre situația din UE, din Ucraina și din Rusia. S-a vorbit și despre viitoarele provocări electorale, despre cea a lui Simion și despre cele din Polonia. Simion are șanse bune, dar nu știm cum va ieși, trebuie să luptăm până la capăt: nu este extremist, așa cum vor să creadă, este un om cu bun simț. Au făcut același lucru cu Fratelli d’Italia, spunând că sunt de extremă dreapta și fasciști, același lucru îl fac acum cu AUR”.

Simion, deplasări în Polonia și Italia

În timpul dezbaterii electorale de miercuri seară de la România TV (RTV), la care fusese invitat dar nu a participat, George Simion a transmis un mesaj video din Roma.

„Fac acest video pentru a-mi exprima părerea de rău că nu am ajuns la întâlnirea din această seară de la România TV. Gânduri bune tuturor telespectatorilor România TV. Așa cum am spus de la început, dacă nu se întâmplă ceva major și nu am o întâlnire extraordinară în program, voi ajunge”, a afirmat Simion.

În același mesaj, liderul AUR le-a mulțumit celor care l-au votat în primul tur și a făcut apel la alegători pentru turul al doilea: „Mulțumesc tuturor celor care au votat în primul tur și vreau să le spun că îi respect, îi respectăm și pe toți cei care l-au votat și pe Victor Ponta. A fost opțiunea lor. Acum ne aflăm în fața unei alegeri complicate și, după Klaus Iohannis, cu siguranță România nu și-l dorește pe Nicușor Dan ca și președinte”.

În dezbaterea de la RTV, Nicuşor Dan l-a criticat pe contracandidatul său, spunând că este a treia oară în această săptămână când George Simion nu participă la dezbaterile organizate de televiziunile de ştiri, după ce nu a fost prezent luni la Digi24, iar marţi la Antena 3.

Liderul AUR a urcat marți seară pe scena unui miting electoral din orașul Zabrze, Polonia, alături de Karol Nawrocki, candidatul conservator la președinția Poloniei. Într-un video postat pe Facebook, George Simion s-a adresat mulțimii inițial în limba poloneză, apoi a rostit un discurs în engleză.

În fața susținătorilor lui Nawrocki, George Simion a punctat că și-a oprit campania din România pentru a fi prezent la Zabrze. „Am oprit campania în România ca să fiu aici, pentru că nu e doar despre România. Dacă voi câștiga duminică, nu e suficient. Avem nevoie de prieteni, de frați. Iar voi sunteți frații noștri. Ca nou președinte al României, voi veni în fiecare zi să fac campanie pentru Karol Nawrocki”, a spus canidatul AUR la alegerile prezidențiale de duminică.

După apariția lui George Simion alături de Karol Nawrocki, premierul polonez Donald Tusk a reacționat, prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online. „Rusia se distrează. Nawrocki și omologul său român prorus George Simion, pe o scenă cu 5 zile înainte de alegerile prezidențiale din Polonia și România, totul este clar”, a scris Tusk.