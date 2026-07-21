Georgescu anunță că merge duminică la un târg, dar tot el spune că nu ar trebuie să fie târguri duminica

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a anunțat marți că va fi prezent la Târgul de la Călugăreni, dar în același mesaj atrage atenția că un astfel de eveniment nu ar trebui să aibă loc duminica, o zi care ar trebui să fie „pentru Dumnezeu și pentru familie”.

Călin Georgescu a spus că va merge la târg duminică, la ora 7:30.

„Duminică, 26 iulie, la ora 7:30 dimineața, voi fi la Târgul de la Călugăreni, județul Giurgiu, pentru a le strânge mâna celor care ne hrănesc și dăruiesc României rodul și jertfa muncii lor, spre binele și prosperitatea țării. Pentru că aceasta este, până la urmă, esența unui sat viu și a unei țări care nu și-a uitat sufletul”, a declarat el, marți, într-o postare pe Facebook.

În aceeași postare, însă, Georgescu susține că decizia de a organiza un eveniment de acest gen într-o zi de duminică nu este oportună.

„Dacă vrem ca munca aceasta să aibă spor și binecuvântare, trebuie spus cu dragoste și cu răspundere: în credința noastră ortodoxă, nu putem cere spor de la Dumnezeu cu târgul deschis în timpul Sfintei Liturghii, așa cum este acum. Ideal ar fi ca sâmbăta să fie pentru târg, iar duminica pentru Dumnezeu și pentru familie. Cu timp, răbdare și, mai ales, cu dragoste, toate se vor așeza într-o bună rânduială creștină în țara noastră”, a conchis Călin Georgescu.

Nu va fi primul târg la care participă Călin Georgescu în această lună. Duminică, 12 iulie, el a fost la Târgul de la Domnești, din județul Argeș, iar în duminica precedentă fusese și la Târgul de la Izbiceni, din Olt.