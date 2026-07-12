„Uraganul a pornit”. Călin Georgescu, baie de mulțime la Târgul de la Domnești, Argeș

Fostul candidat la Președinție Călin Georgescu a participat duminică la Târgul de la Domnești, din județul Argeș, unde a făcut o baie de mulțime și a susținut un discurs în fața celor prezenți. A vorbit despre credință, agricultură și „demnitatea omului care muncește”.

Potrivit presei locale, evenimentul a fost promovat și prin invitații distribuite pe rețeaua de comunicare Telegram, unde susținătorii au fost îndemnați să participe.

Anunțul participării a fost făcut chiar de Georgescu pe rețelele sociale, unde a transmis că a ales să participe la târg deoarece îl consideră „o oglindă fidelă a vieții comunitare și a unei economii a încrederii”.

Presa locală notează că a fost întâmpinat de mii de oameni.

Georgescu: „Nu le dați satisfacție”

„Mă bucur să vă întâlnesc astăzi umăr lângă umăr la Târgul istoric de la Domnești. Vă privesc mâinile bătătorite de muncă, vă privesc ochii, ei nu văd înfrângere, ei văd România toată, pentru că voi sunteți rădăcina acestui neam, voi țineți țara în picioare”, a spus Georgescu în discursul său.

El a făcut referiri la Basarab I și la legenda Meșterului Manole, afirmând că „toată măreția se bazează pe jertfă, credință și perseverență”

„De aceea acestea azi sunt atacate, nu doar stâna ciobanului, nu doar gospodăria țărănească, nu doar antreprenorul român, afacerea românească, ci însăși demnitatea omului care muncește”, a spus Călin Georgescu.

„Țara nu se ține din promisiuni și nu se ține din vorbe goale spuse la televiziune. Ei au vorbit și voi ați construit prin muncă. Țara se ține prin popor, nu se ține prin privilegii, nu se ține prin minciuni și nu se ține prin comploturi și combinații politice. Poporul ține țara!. Ei vor vrea să vă obosească, vor vrea să vă descurajeze, vor vrea să renunțați. Nu le dați satisfacție!”, a susținut el.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a continuat: „Nu vă pierdeți credința, iar Dumnezeu și Maica Domnului nu ne va părăsi. Amin!… Fiți demni de acest pământ binecuvântat, Grădina Maicii Domnului”.

Potrivit G4Media, organizarea evenimentului a fost asigurată de membri AUR, îmbrăcați în tricouri cu însemnele partidului, iar microbuzele formațiunii erau parcate pe marginea șoselei. Conform aceleiași surse, pe toată durata discursului, alături de Călin Georgescu s-a aflat deputatul Bogdan Velcescu, președintele filialei AUR Argeș.

Vizita din Argeș vine la doar câteva zile după ce Călin Georgescu a participat la un târg tradițional din județul Olt. Duminică, 5 iulie, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost prezent la Târgul de la Izbiceni.