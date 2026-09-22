Skip to content
Călin Georgescu și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea și Profimedia. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Opinii /

Georgescu – DIICOT: De unde știe, de la New York, președintele Nicușor Dan că dosarul nu are legătură cu alegerile?

Coordonator editorial

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Prezumția de nevinovăție trebuie să fie respectată în primul rând de autoritățile statului. Iar președintele României e o autoritate a statului. Foarte bine că Nicușor Dan a insistat, din SUA, pe ideea prezumției de nevinovăție în cazul Georgescu și că a spus că „este o separație a puterilor”, care-l obligă să nu se amestece. Dar dacă nu se amestecă, atunci de ce a declarat președintele țării că „acest dosar nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024”? De unde știe? Lămurirea situației e atributul procurorilor în această fază și, mai apoi, treaba judecătorilor.

  • Toată simpatia pentru suporterii lui Călin Georgescu, vorba lui Nicușor Dan. Și nu e nicio ironie. 
  • Dar rămâne toată simpatia și pentru cei, de la George Simion la Serghei Lavrov, care spun că „România e o dictatură”?
  • Cât despre românii care s-au săturat să li se spună că Georgescu a cheltuit „zero lei” în campania electorală, pentru ei n-a mai rămas multă simpatie din partea șefului statului.
  • Nu ne desconsiderați, nu ne luați de proști!

Înainte de orice, să vedem declarațiile. Integrale. Tot, absolut tot ce spus președintele României într-un moment atât de important precum arestarea unui fost candidat la alegerile prezidențiale.