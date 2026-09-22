Georgescu – DIICOT: De unde știe, de la New York, președintele Nicușor Dan că dosarul nu are legătură cu alegerile?

Înainte de orice, să vedem declarațiile. Integrale. Tot, absolut tot ce spus președintele României într-un moment atât de important precum arestarea unui fost candidat la alegerile prezidențiale.

Prezumția de nevinovăție trebuie să fie respectată în primul rând de autoritățile statului. Iar președintele României e o autoritate a statului. Foarte bine că Nicușor Dan a insistat, din SUA, pe ideea prezumției de nevinovăție în cazul Georgescu și că a spus că „ este o separație a puterilor”, care-l obligă să nu se amestece. Dar dacă nu se amestecă, atunci de ce a declarat președintele țării că „acest dosar nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024”? De unde știe? Lămurirea situației e atributul procurorilor în această fază și, mai apoi, treaba judecătorilor.

Nicușor Dan a primit trei întrebări la New York, din partea presei din România. Întrebările le rezumăm, iar ce a spus președintele consemnăm integral.

„Acest dosar nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune”

Întrebare: Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore și toată lumea așteaptă o părere din partea Președintelui României despre ce se întâmplă cu acest candidat? Călin Georgescu este vârful de lance al alegerilor anulate, dumneavoastră ne-ați promis un raport al anulării alegerilor. Cum vedeți această situație?

Președintele Nicușor Dan: Bun, sunt două lucruri complet diferite. Din ce am văzut și eu din comunicarea DIICOT, acest dosar nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune, dacă am reținut eu bine încadrarea juridică, și e atributul și responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele și evident că respectăm prezumția de nevinovăție, asta e tot ce pot să spun. Mai departe, între Administrația Prezidențială și sistemul judiciar, există o separație constituțională.

„Înțelegere, chiar simpatie”

Întrebare: Domnule Președinte, există o parte a societății care alege să-l apere pe Călin Georgescu, să-l considere o victimă a sistemului. Chiar Președintele Traian Băsescu a sugerat că spectacolul de azi a fost ordonat. Dumneavoastră ce mesaj aveți pentru oamenii aceștia?

Președintele Nicușor Dan: În primul rând, de înțelegere, chiar de simpatie. Pentru că, dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25%, ba 30%. Asta înseamnă că cei care nu au încredere în sistemul de justiție sunt 70-75%. Și atunci evident că pare că totul este un aranjament, cu niște sfori trase din cine știe ce loc. Nu pot decât să spun că este o separație a puterilor și, în mandatul ăsta, acționez constituțional și voi acționa constituțional.

Întrebare: Dumneavoastră îl considerați o victimă?

Președintele Nicușor Dan: În acest moment, există o acuzație a DIICOT, care are o aparență – până la eventuala judecată de către judecător, discutăm de aparențe – deci, în acest moment, acuzația DIICOT are o aparență de veridicitate, pe de altă parte, suntem obligați, la fel, constituțional, să folosim prezumția de nevinovăție. Aici suntem.

Da, aici suntem. Președintele s-a exprimat.

Nu e vorba de ceea ce a declarat, ci de ceea ce lipsește din declarațiile sale

Cu o singură excepție, nu ce a spus președintele surprinde. Ci ceea ce n-a spus.

E foarte bine că Nicușor Dan îi înțelege pe oamenii care protestează în fața Parchetului și care strigă că toate acuzațiile contra lui Călin Georgescu sunt inventate. E dreptul publicului să protesteze și președintele nu trebuie, în niciun caz, să fie protector cu procurorii.

Sigur, pe Facebook, a protestat și George Simion, care a afirmat că „România e o dictatură”. Presa rusă a jubilat. Rușii au reluat imediat ideea mai veche, afirmată oficial de Lavrov, că România nu are o conducere democratică.

Probabil că Nicușor Dan nu e empatic și cu cei care afirmă că noi suntem o dictatură, iar el e, prin urmare, un dictator. Dar asta n-a spus la New York.

Georgescu e nevinovat până la o eventuală sentință

De asemenea, Nicușor Dan a dovedit un tratament democratic față de cel arestat: a declarat că politicianul Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție. Așa e. Georgescu e nevinovat până la sentința unui judecător, a unei curți de justiție care să spună altceva.

În plus, în răspunsurile sale, președintele a invocat și Constituția, care separă puterile în stat.

Președintele a transmis un mesaj de neîncredere în justiție

Numai că, în virtutea acestei separări, Nicușor Dan nu a declarat „Nu comentez demersurile justiției”, ci a spus „Dacă ne uităm în sondaje, vedem că încrederea în sistemul de justiție e ba 25%, ba 30%”.

Deși cazurile nu se judecă după sondajele de opinie.

În mijlocul unui dosar fierbinte, e fără precedent pentru un președinte al României să se mărginească la un mesaj de neîncredere în justiție. Mai avea să spună: Dacă vreți justiție „Întăriți-vă statul, domnilor!”, precum un celebru mogul de pe vremuri. Partea aceasta din declarație e o reacție de pe margine, nu o reacție de președinte.

Desigur, drepturile celor cercetați sunt sacre. Dar și nevoia de justiție e sacră. Fără justiție, drepturile și libertățile individuale se pierd. Iar faptul că Nicușor Dan e agnostic față de ideea de justiție în societate, asta e impropriu pentru un președinte de țară.

Șefii justiției vor pleca, la un moment dat. Generațiile se vor schimba. Dar nevoia de drept rămâne. Și așa ajungem la punctul problematic din ce a declarat președintele.

De unde știe că faptele din dosarul DIICOT nu au legătură cu alegerile?

Nicușor Dan a afirmat că alegerile anulate și cazul Georgescu „sunt două lucruri complet diferite. Din ce am văzut și eu din comunicarea DIICOT, acest dosar nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024. Este vorba de o acuzație de înșelăciune”.

De unde știe șeful statului că nu e nicio legătură? Cercetările sunt în derulare.

Să nu-i protejezi pe procurori, să le amintești responsabilitățile, înseamnă și să-i lași pe magistrați să-și facă treaba. Din primele informații oferite de DIICOT, există discuții în dosar legate de finanțarea campaniei electorale din 2024 cu suma de 100.000 de euro. E prea devreme ca Nicușor Dan să știe unde vor conduce faptele în cercetare.

Până la urmă, de unde și-a finanțat Georgescu alegerile e o temă la care procurorii trebuie să dea un răspuns. Autoritatea Electorală Permanentă a făcut plângere penală după ce a sesizat că o astfel de campanie nu poate fi făcută „cu zero lei”, așa cum a declarat Călin Georgescu.

Toată simpatia pentru suporterii lui Călin Georgescu, vorba lui Nicușor Dan. Dar și toată simpatia pentru oamenii care s-au săturat să fie desconsiderați pentru că cer să se lămurească dacă și cine a manipulat alegerile din România. În acest punct, vă rugăm, nu ne luați de proști. Cine atacă alegerile, atacă viața de zi cu zi.

CCR a anulat alegerile, pentru că nu le-a considerat corecte. Și, într-adevăr, niște alegeri unde unii respectă regulile, iar alții nu le respectă, sunt incorecte și merită anulate. Dacă e alterat procesul electoral, atunci e alterat și rezultatul. Nicio țară democratică nu ar accepta așa ceva. Înțelegem supărarea oricui, de la JD Vance la Georgescu și Simion, dar să fie respectată și supărarea celor care nu acceptă măsluirea sistemului electoral. Și asta chiar e treaba procurorilor să o afle.

Suntem atacați de cel mai performant mecanism de manipulare din istorie

Mesajul de la New York al lui Nicușor Dan transmite neîncredere pentru că așa e președintele. Neîncrezător. Dar Dan nu vorbește ca un simplu cetățean, ci ca un șef de stat aflat sub atac.

Ne atacă cel mai sofisticat și performant mecanism de manipulare țintită din istorie: Rusia. Ea folosește și capacități tehnologice dezvoltate în China, precum Tik Tok. În plus, ne atacă dronele lor.

Serviciile secrete ale statelor occidentale susțin că Rusia intenționează să agreseze un stat NATO într-un interval „de luni, nu de ani”. Nu știm dacă acest stat nu va fi România, care arată ca o verigă slabă a Estului, una care nu are încredere în ea însăși.

În acest context, Nicușor Dan a vorbit cu mare probabilitate cu bună intenție și cu siguranță nepregătit. A fost un moment important pentru că arestarea lui Călin Georgescu a împărțit din nou țara.

Președintele dezorganizat al unui stat aflat sub atac organizat

A trecut oarecum neobservat un episod de acum câteva zile. Siegfried Mureșan i-a mărturisit jurnalistei Clarice Dinu, redactor-șef la HotNews, că Nicușor Dan l-a căutat doar cu 30 de minute înainte ca președintele să facă publică desemnarea. Până atunci, Dan nu-l căutase deloc pe Mureșan, ca să discute amândoi despre funcția de premier.

Președintele s-a consultat la telefon, pe repede înainte, în realmente câteva minute, cu cineva căruia îi oferă responsabilitatea de a conduce Guvernul. Aici suntem.

Am ajuns să punem premierii într-un timp mai scurt decât ne alegem marca de muștar de la supermarket. Și să facem declarații importante despre cazuri în justiție după cum ne e temperamentul.

Nicușor Dan se manifestă ca un președinte care acționează dezorganizat în condițiile în care statul pe care-l conduce e atacat organizat.