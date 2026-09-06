Germania a început un „război real” împotriva Rusiei, acuză Serghei Lavrov

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a criticat declarațiile făcute de oficialii germani pe tema incidentului de la aeroportul din Leipzig.

În această săptămână, guvernul german a învinuit Rusia pentru tentativa de atac cu drone de la aeroportul din Leipzig de luna trecută.

Lavrov a reacționat într-un interviu acordat duminică televiziunii ruse, potrivit EFE.

„Leipzig, aeroport (…) Au găsit o dronă acolo. Au spus că este rusească și nimeni nu s-a obosit să investigheze mai departe. În linii mari, acesta este, în esență, începutul unui război real”, a declarat ministrul rus al afacerilor externe, citat de Agerpres.

„Toate aceste declarații ale lui Merz despre transformarea Germaniei în principala putere militară din Europa sunt puse în practică. Practic, el ne declară război”, a continuat el, referindu-se la cancelarul german Friedrich Merz.

Germania a învinuit public Rusia

Germania consideră Rusia „responsabilă” pentru „atacul hibrid” care, potrivit Berlinului, a fost comis cu o dronă încărcată cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig, o bază aeriană cheie pentru armata germană, NATO și sprijinul logistic acordat Ucrainei, a afirmat marți ministrul german de interne, potrivit AFP, BBC News și The Guardian.

Conform presei germane, polițiștii au identificat ADN-ul a doi bărbați cu pașaport rusesc suspectați că au adus acea dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig.

„În ansamblu, anchetele polițienești, modurile de operare și informațiile serviciilor de informații demonstrează responsabilitatea Rusiei în tentativa de atentat de pe aeroportul din Leipzig”, a declarat ministrul german al afacerilor interne, Alexander Dobrindt.

Ca urmare a incidentului de la Leipzig, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat în această săptămână la Ministerul Afacerilor Externe.

Măsuri de consolidare a apărării

Autoritățile germane pregătesc un amplu pachet de măsuri pentru a-și consolida apărarea împotriva atacurilor cu drone, a atacurilor cibernetice și a altor forme de sabotaj rusesc, conform informațiilor transmise duminică de publicația Bild am Sonntag, citată de Reuters.

Printre altele, planul prevede extinderea capacităților mobile ale poliției pentru apărarea împotriva dronelor.

Astfel, unități antidronă care pot fi mobilizate rapid ar urma să fie amplasate în orașe pentru a proteja spațiul aerian de deasupra principalelor noduri de transport și a zonelor în care se află instituții guvernamentale.