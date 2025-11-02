Germania a livrat Ucrainei sistemul antirachetă Patriot promis, anunță Zelenski: „Ne aduce mai aproape de sfârșitul războiului”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania, informează EFE, conform Agerpres.

„Am consolidat componența Patriot a apărării noastre aeriene ucrainene. Mulțumesc personal Germaniei și cancelarului Friedrich Merz pentru acest pas comun în protejarea vieților omenești de teroarea rusă”, a scris liderul de la Kiev pe X.

Președintele ucrainean a afirmat că atacurile aeriene reprezintă „principala strategie” a liderului rus Vladimir Putin în război, menită să semene teroarea în rândul populației și să compenseze astfel incapacitatea sa de a-și atinge obiectivele teritoriale.

„De aceea, fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârșitul războiului, pe care îl așteptăm cu toții. Cu cât Rusia câștigă mai puțin, cu atât este mai mare motivația sa de a pune capăt războiului”, a argumentat el.

Zelenski a subliniat că apărarea aeriană a Ucrainei este inseparabilă de protecția aliaților săi și contribuie, de asemenea, la protejarea acestora și a explicat că sunt în curs de desfășurare negocieri pentru obținerea mai multor sisteme, atât la nivel de guverne, cât și cu producătorii.

În ultima vreme, lipsa apărării aeriene a dus la atingerea țintelor de către mai multe rachete și drone rusești decât de obicei, provocând pagube infrastructurii energetice și feroviare, precum și victime civile.

Doar în această săptămână, Rusia a lansat 1.500 de drone de atac, 1.170 de bombe ghidate și peste 70 de rachete de diferite tipuri împotriva teritoriului ucrainean, conform unui bilanț furnizat de președintele Zelenski duminică.

Anunțul vine la puțin peste o lună după ce ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că Berlinul va furniza Ucrainei două sisteme Patriot până la sfârșitul anului 2025, notează The Kyiv Independent.

Un sistem de apărare antiaeriană Patriot, produs în Statele Unite, denumit și „baterie”, include unități radar pentru detectarea și urmărirea țintelor, un centru de control al focului, lansatoare de rachete și echipamente de suport precum surse de alimentare și sisteme de comunicații.

În funcție de configurație, o baterie tipică include între patru și opt lansatoare, capabile să tragă diverse tipuri de rachete concepute pentru a intercepta rachete balistice și de croazieră, precum și aeronave.

Sisteme avansate de apărare aeriană, precum Patriot, rămân limitate la nivel global, unele componente necesitând ani de zile pentru a fi produse.

Germania a furnizat anterior Ucrainei trei sisteme Patriot. Bateriile suplimentare au fost livrate în baza unui acord cu producătorul american, care prevede completarea rapidă a stocurilor Germaniei.

Acordul vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat, în iulie, lansarea programului PURL (Priority Ukraine Requirements List), o inițiativă susținută de NATO și Uniunea Europeană, prin care statele aliate vor achiziționa arme americane destinate Ucrainei.

Zelenski a adăugat că vor urma „rezultate suplimentare” în ceea ce privește apărarea aeriană a Ucrainei și că sunt în curs și alte acorduri.



