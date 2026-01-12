Sari direct la conținut
Germania anunță măsuri pentru combaterea extremismului de stânga. „Niciun pic de spațiu pentru acesta în țara noastră”

Aexander Dobrindt, ministrul german de Interne. Foto: BERND VON JUTRCZENKA / AFP / Profimedia

Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a declarat luni că intenționează să desfășoare mai mulți ofițeri ai serviciului de informații interne pentru a lupta împotriva extremismului de stânga, scrie Agerpres citând agenția DPA.

„Serviciul de informații interne va fi întărit în această zonă”, a spus Dobrindt, membru al Uniunii Creștin-Sociale (CSU) bavareze, precizând că a ordonat deja acest lucru lunea trecută.

„Pur și simplu nu vreau să dau extremismului de stânga niciun pic de spațiu în țara noastră”, a subliniat el, adresându-se conferinței anuale a asociației funcționarilor publice (dbb) la Koln.

Dobrindt a mai afirmat că măsura nu va veni în detrimentul forțelor dedicate combaterii extremismului de dreapta.

Terorismul de extremă stângă și extremismul de dreapta câștigă forță în Germania și operează „într-un ritm mai ridicat”, a spus el, referindu-se la recentul atac asupra rețelei de distribuție a energiei electrice în sud-vestul Berlinului.

Un grup extremist de stânga a revendicat responsabilitatea acestui atac, care a lăsat în jur de 100.000 de oameni fără căldură și electricitate la temperaturi exterioare de îngheț.

În trecut a existat, „poate în mod justificat, o atenție mai limitată” asupra acestei probleme, a declarat ministrul de interne la conferința dbb.

În general, statul are nevoie de mai multe prerogative de anchetă în mediul digital împotriva extremiștilor, a adăugat el.

„Pur și simplu, nu mi se pare acceptabil că statul este încă orb în unele zone față de extremiști”, a mai afirmat ministrul de interne german.

