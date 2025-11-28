Germania cere Comisiei Europene să relaxeze interdicția preconizată pentru motoarele cu ardere internă. Scrisoarea lui Merz

Cancelarul german Friedrich Merz a scris vineri Bruxelles-ului pentru a îndemna Comisia Europeană să relaxeze interdicția planificată pentru 2035 în cazul mașinilor noi cu motorizare cu combustie internă, argumentând că producătorii din industria auto au nevoie de mai multă flexibilitate în tranziția către vehiculele electrice, transmite Reuters.

Merz, un conservator care s-a poziționat de multă vreme de partea industriei auto, spune că termenul pentru eliminarea treptată a motoarelor cu ardere internă este nerealist, deoarece producătorii se confruntă cu o concurență acerbă din partea Chinei și cu o cerere sub așteptări pentru vehiculele electrice.

Partenerii săi de coaliție, social-democrații, au fost divizați în această privință, dar joi guvernul a convenit să ceară scutiri pentru vehiculele hibride plug-in și motoarele cu ardere internă foarte eficiente.

Scrisoare către Ursula von der Leyen

După acordul de la Berlin, Merz i-a adresat o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind că este important să fie sprijinit sectorul auto în timp ce acesta navighează printr-o tranziție costisitoare către vehiculele electrice, luptând în același timp cu tarifele, problemele lanțului de aprovizionare și concurența acerbă din străinătate.

„Scopul nostru ar trebui să fie o reglementare a emisiilor de CO2 neutră din punct de vedere tehnologic, flexibilă și realistă, care să îndeplinească obiectivele UE de protecție a climei fără a pune în pericol inovația și crearea de valoare industrială”, a scris cancelarul Germaniei în scrisoare, consultată de Reuters.

Reluând apelurile industriei, Merz a declarat că vehiculele hibride plug-in și vehiculele „cu autonomie extinsă” ar trebui să joace un rol în această tranziție, la fel ca biocombustibilii și eforturile de reducere a emisiilor în producție, de exemplu prin utilizarea oțelului verde, care este produs folosind energie regenerabilă.

Noile obiective vor fi anunțate în curând

Comisia urmează să prezinte obiectivele actualizate privind emisiile de carbon pentru sectorul auto în data de 10 decembrie.

Cu evenimentul la orizont, producători ca Volkswagen, Mercedes și BMW au făcut lobby pentru tehnologii de tranziție, deoarece se confruntă cu o cerere de vehicule electrice sub așteptări în regiune.

VDA, asociație germană de profil, a salutat eforturile Berlinului pentru obținerea de scutiri.

„Acestea sunt vești bune pentru industria auto și sutele de mii de angajați ai săi”, a declarat președinta VDA, Hildegard Mueller.

O tehnologie „deja învechită”, susține un ONG pentru transport sustenabil

Organizația neguvernamentală Transport și Mediu (T&E) a criticat inițiativa, acuzând Berlinul că se agață de o tehnologie „învechită”.

„Oricine crede că Germania va putea asigura locuri de muncă și crearea de valoare în viitor cu tehnologia motoarelor cu ardere internă, care este deja învechită astăzi, își închide în mod deliberat ochii la realitate”, a declarat șeful T&E Germania, Sebastian Bock.

ONG-ul a indicat reglementarea flotei de mașini de serviciu drept o modalitate de a stimula trecerea la vehiculele electrice.

Dacă marilor corporații li se va cere să își electrifice 75% din flota de mașini noi până în 2030, cu cerința „fabricate în UE”, până la sfârșitul deceniului ar putea fi produse pe plan local 1,2 milioane de vehicule electrice suplimentare, potrivit unui studiu T&E consultat de Reuters.

O parte din revizuirea obiectivelor europene din sector se referă la stimularea trecerii la vehicule cu emisii zero în flotele corporative, care au o pondere de 50% – 60% în totalul vânzărilor de mașini noi.