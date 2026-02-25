Germania face un pas în spate în privința planului pentru înarmarea cu drone de luptă

Coaliția de guvernare din Germania va reduce valoarea acordului-cadru pe termen lung pentru achiziționarea de drone de luptă la 2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari), de la 4,3 miliarde de euro prevăzute anterior, întrucât legiuitorii de la Berlin doresc un control mai strict asupra bugetelor viitoare.

„Fără controlul parlamentar, ar exista riscul unor angajamente bugetare de miliarde de euro pe o perioadă lungă de timp”, scrie într-un document care prezintă acordul adoptat miercuri de comisia bugetară a parlamentului german și pus la dispoziția Reuters.

Ca primă tranșă, comisia parlamentară a aprobat miercuri o comandă de 540 de milioane de euro pentru drone de luptă de la startup-urile germane Helsing și Stark Defence, au declarat participanții, pentru agenția de presă citată.

Cu toate acestea, o propunere elaborată de parlamentarii din comisie, care este responsabilă de aprobarea unor astfel de acorduri, a precizat că valoarea totală a contractului pentru fiecare companie nu trebuie să depășească un miliard de euro.

Contractele pentru munițiile de tip „loitering” – drone încărcate cu explozibili care planează deasupra unei zone potențiale de atac, pentru ca apoi să o lovească rapid – fac parte dintr-o campanie mai amplă de reînarmare a Germaniei după invazia rusă din Ucraina.

Reuters a scris, anterior în cursul lunii februarie, că aceste contracte și cadrul de achiziții pe termen lung au fost elaborate în documentele Ministerului de Finanțe.

Dronele sunt destinate inițial să sprijine Brigada 45 de tancuri a Germaniei, care activează în cadrul forțelor NATO din Lituania.

Reducerea valorii acestui acord-cadru vine după ce guvernul cancelarului Friedrich Merz a promovat reforme radicale pentru relaxarea regulilor fiscale în martie anul trecut.

În timp ce parlamentarii germani au alocat la acea vreme 500 de miliarde de euro pentru cheltuieli multianuale de infrastructură, menite să revigoreze economia, ei au majorat și fondurile pentru apărare pentru a sprijini Ucraina și a îndeplini obiectivele de contribuție mai mari pentru membrii NATO.

În document, legiuitorii nu au făcut nicio referire la o dezbatere recentă din mass-media germană cu privire la faptul dacă guvernul ar trebui să se bazeze pe Stark Defence, având în vedere că Peter Thiel se numără printre investitorii din cadrul acestui start-up. Antreprenorul germano-american a fost unul dintre primii susținători ai președintelui american Donald Trump și ai vicepreședintelui JD Vance.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a reiterat miercuri că asocierea lui Thiel cu Stark nu constituie un motiv de îngrijorare.

„Vorbim despre o participație procentuală de o singură cifră, fără acces la sau cunoștințe despre aspectele operaționale”, le-a spus Pistorius jurnaliștilor, în marja reuniunii de miercuri a comisiei de apărare, de la Berlin.