Germania finanțează zeci de mii de drone de atac pentru Ucraina. Detalii din contractul de 90 de milioane de euro

Germania finanțează 50.000 de drone de atac pentru Ucraina, a declarat o sursă familiarizată cu situația. Este una dintre cele mai mari achiziții cunoscute pe care o face un guvern occidental pentru înarmarea Kievului cu drone, potrivit Reuters.

Comanda implică drone first-person-view Shrike, fabricate de producătorul ucrainean SkyFall și echipate cu software de la firma americană de tehnologie de apărare Auterion. Acestea sunt capabile să urmărească și să lovească autonom aflate ținte în mișcare, în faza finală a zborului.

CEO-ul Auterion, Lorenz Meier, a confirmat dimensiunea contractului, menționând că acesta valorează aproximativ 90 de milioane de euro și a fost finanțat de o țară europeană. Meier a declarat pentru Reuters că unele dintre drone au fost deja livrate guvernului ucrainean, iar restul urmează să fie expediate în acest an.

SkyFall a confirmat implicarea Germaniei, dar a declarat că firma nu poate comenta detaliile achiziției.

Mii de atacuri cu drone în fiecare zi

Dronele au devenit un instrument esențial în războiul din Ucraina, care produce milioane de vehicule fără pilot în fiecare an. Forțele Kievului efectuează mii de atacuri cu drone în fiecare zi.

Versiunea Shrike 10-F, produsă de SkyFall împreună cu compania britanică Skycutter, se clasa recent pe prima poziție în runda inaugurală a unei competiții organizate de Pentagon, ca parte a unei inițiative de 1,1 miliarde de dolari pentru achiziționarea a sute de mii de drone de atac unidirecționale. Auterion a precizat că software-ul său este utilizat de mai mulți participanți.

Potrivit CEO-ului de la Auterion, compania contribuie la furnizarea unui total de 100.000 de drone pentru Ucraina în acest an, în parteneriat cu diferiți producători de hardware, finanțați de mai multe guverne occidentale.

Asta include și un contract de 50 de milioane de dolari cu Pentagonul pentru furnizarea a 33.000 de drone, despre care a precizat că au fost livrate deja Ucrainei.

Luna trecută, Marea Britanie anunța că va furniza Ucrainei 150.000 de drone în acest an, ca parte a unui pachet de finanțare mai amplu de 752 de milioane de lire sterline (1,01 miliarde de dolari).