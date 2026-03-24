Germania își consolidează prezența navală în Atlanticul de Nord. Răspuns la activitățile militare ale Rusiei

Adrian Ilie

Germania îşi consolidează prezenţa navală în Atlanticul de Nord pentru a-şi sprijini aliaţii, a declarat marţi ministrul german al apărării, Boris Pistorius, pe marginea vizitei sale în Singapore, relatează DPA, citată de Agerpres.

După ce Marea Britanie a trimis distrugătorul HMS Dragon în Mediterană, fregata germană Sachsen va fi desfăşurată ca navă amiral a forţei operative permanente a NATO, a adăugat Pistorius.

Oficialul german a declarat că a discutat acest aspect cu omologul său britanic, John Healey.

În plus, Marina germană va trimite o altă fregată, Brandenburg, în Atlanticul de Nord, ca răspuns la activităţile militare ale Rusiei în regiune, deşi nu au fost furnizate detalii oficiale în acest sens.

Marea Britanie a desfăşurat HMS Dragon în estul Mediteranei ca urmare a situaţiei provocate de războiul israeliano-american împotriva Iranului.

În urma unui atac cu drone asupra unei baze britanice din Cipru, Marea Britanie şi Franţa şi-au consolidat prezenţa în regiune.