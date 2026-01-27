Franța trimite un portavion în Atlanticul de Nord. Apele din jurul Groenlandei, posibilă destinație

Portavionul francez Charles De Gaulle a pornit la drum marţi pentru o desfăşurare în Atlantic în cadrul unui exerciţiu militar internaţional, a anunţat Ministerul francez al Apărării, într-un context instabil din cauza dorinţei lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Ministerul nu a precizat spre ce zonă a Atlanticului se îndreaptă nava amiral franceză şi grupul aeronaval care o însoţeşte, dar surse familiarizate cu subiectul au precizat că este vorba de Atlanticul de Nord, zonă sensibilă aflată în centrul tensiunilor recente între Washington şi Europa privind apărarea Groenlandei şi perimetru de acţiune a submarinelor ruseşti.

„Grupul aeronaval (GAN) a plecat din baza navală din Toulon pentru a participa la Orion 26, un exerciţiu interarme multinaţional de mare amploare”, a afirmat Ministerul francez al Apărării într-un comunicat.

„Preconizat să aibă loc în următoarele săptămâni în zona Atlanticului – spaţiu de manevră strategică pentru apărarea intereselor europene – acest exerciţiu va reuni forţe franceze alături de aliatele lor şi parteneri regionali”, se afirmă în text.

Portavionul este însoțit de o puternică escortă

Grupul aeronaval este compus din portavion şi avioanele sale, precum şi din diverse nave de escortă şi de sprijin, cum ar fi o fregată de apărare antiaeriană, o navă de aprovizionare, un submarin de atac. Pe lângă capacităţile sale operaţionale importante, acesta serveşte şi ca instrument de comunicare strategică şi diplomatică.

Niciuna dintre sursele contactate de AFP nu a indicat cu exactitate spre ce paralelă a Atlanticului de Nord se îndreaptă grupul aeronaval. Totuşi se pare că este vorba de regiunea unde acţionează numeroase submarine ruseşti din cadrul flotelor Nordului şi din Marea Baltică.

Acest perimetru a devenit sensibil şi în plan diplomatic după tentativele repetate şi ameninţătoare ale administraţiei americane de a anexa teritoriul Groenlandei, care depinde de Danemarca, argumentând că Copenhaga şi aliaţii săi europeni nu fac nimic pentru a proteja acest teritoriu strategic de ambiţiile Rusiei şi Chinei.

Mai multe ţări europene şi-au exprimat solidaritatea cu Danemarca, iar Franţa a anunţat în special că va trimite militari pentru a participa la exerciţii în Groenlanda şi a desfăşurat mai multe nave.

Astfel, fregata de apărare şi intervenţie (FDI) Amiral Ronarc’h a făcut recent o escală la Copenhaga, fregata multirol (Fremm) Bretagne a mers în Islanda, iar nava de aprovizionare Jacques Stosskopf s-a aflat recent în largul coastei scoţiene.