Germania își pregătește apărarea civilă în cazul unei agresiuni. Miliarde de euro direcționate către gestionarea situațiilor de urgență

Guvernul german intenționează să aloce fonduri considerabile pentru apărarea civilă, de 10 miliarde de euro, în paralel cu cheltuieli majore de natură militară, a anunțat Ministerul german de Interne, transmite Reuters.

Majorarea bugetului pentru pregătirea în situații de urgență, inclusiv agresiuni militare, era pregătită încă de anul trecut, însă membrii cabinetului condus de Friedrich Merz o vor adopta oficial miercuri. Fondurile sunt menite să completeze creșterea cheltuielilor pentru apărare după agresiunea rusă împotriva Ucrainei, începută în 2022.

Guvernul german vrea să pregătească infrastructura medicală pentru gestionarea unui număr mare de victime, să achiziționeze 1.000 de vehicule speciale pentru situații de urgență, 110.000 de paturi de campanie, alți bani mergând către construirea de adăposturi și rețele de alertare.

Fondurile, care urmează să fie utilizate până în 2029, vor fi obținute în urma introducerii, în anul 2025, a unei excepții de la regulile clare privind deficitul, excepție făcută pentru cheltuielile de apărare.

„Nu putem discuta despre capacități de apărare și de investiții în acestea fără să dăm și apărării civile sprijinul de care are nevoie”, a declarat ministrul Apărării Boris Pistorius.

Ministrul de Interne Alexander Dobrindt a declarat, într-un interviu pentru Bild, că 10 miliarde de euro vor fi rezervate apărării civile.

Germania răspunde astfel și amenințărilor extremismului și ale războiului hibrid, care ar putea include atacuri asupra rețelei de electricitate și campanii de dezinformare.

După începerea războiului ruso-ucrainean în 2022, Germania a început să-și îmbunătățească și sistemul de adăposturi pentru populația civilă. Germania are 579 de adăposturi pentru 480.000 de oameni, însă multe dintre ele nu au mai fost pregătite de pe vremea Războiului Rece.