Germania prelungește din nou controalele la frontiere. Câți migranți clandestini au fost respinși la graniță în ultimele trei luni

Punct de trecere a frontierei între Zgorzelec, Polonia, și Görlitz, Germania. În ciuda liberei circulații în spațiul Schengen, în această zonă se efectuează controale sporite. Sursă foto: Ardan Fuessmann / imago stock&people / Profimedia

Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunțat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migrația ilegală, care a condus la tensiuni cu țările vecine, relatează AFP.

„Vom continua să menținem controalele la frontiere”, a declarat Alexander Dobrindt în cadrul unui podcast, potrivit Agerpres.

Germania a reintrodus în numele „securității interne” controale temporare la toate frontierele sale pe 16 septembrie 2024, pentru o perioadă de șase luni.

Chiar înainte de alegerile parlamentare de la sfârșitul lunii februarie, fostul cancelar Olaf Scholz a anunțat prelungirea măsurii pentru încă șase luni.

În principiu, astfel de controale la frontierele interne sunt interzise în Spațiul Schengen, dar în cazurile de amenințări la adresa ordinii publice sau a securității, acestea sunt posibile pentru o perioadă de șase luni, cu prelungiri pentru o perioadă totală care nu depășește doi ani.

„Aceasta este o măsură necesară până când protecția frontierelor externe (ale UE) este operațională”, a explicat Dobrindt.

Respingerea migranților la granițe, una dintre măsurile noului guvern de la Berlin

Noul guvern federal german condus de cancelarul Friedrich Merz, alcătuit din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) împreună cu filiala sa bavareză Uniunea Creștin-Socială (CSU) și Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga al fostului cancelar Olaf Scholz, și-a stabilit printre priorități combaterea migrației ilegale, un obiectiv urmărit în această acțiune fiind și acela de a opri ascensiunea formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Una dintre măsurile anti-migrație ale noului guvern este respingerea la granițe a migranților clandestini, „cu excepția grupurilor vulnerabile, precum copiii și femeile gravide”, chiar dacă aceștia cer azil.

Măsura controversată a provocat tensiuni și cu Polonia, care acuză Berlinul că a trimis înapoi un număr mare de migranți și care a reintrodus temporar la rândul său controale la frontiera cu Germania la începutul lunii iulie.

Conform cifrelor Ministerului german de Interne, un total de 9.254 de persoane au fost respinse la frontiere între 8 mai și 31 iulie.

Germania va organiza, de asemenea, noi zboruri pentru expulzarea altor cetățeni afgani, a declarat Dobrindt, după ce a trimis 81 de condamnați afgani înapoi în țara lor la mijlocul lunii iulie, o a două măsură de acest gen din vara anului 2024.