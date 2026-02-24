Germania renunță la o lege controversată privind energia pentru populație. „Încălzirea va deveni din nou o chestiune privată”

Conservatorii şi social-democraţii la putere la Berlin au anunţat marţi că au ajuns la un acord privind o nouă legislaţie privind eficienţa energetică a clădirilor, îngropând practic o lege controversată introdusă de fostul ministru german al mediului, ecologistul Robert Habeck, notează AFP, preluată de Agerpres.

Intrată în vigoare în 2024, această lege susţinută de Verzii din coaliţia cancelarului Olaf Scholz prevedea ca orice nouă instalaţie de încălzire să funcţioneze în proporţie de cel puţin 65% cu energii regenerabile.

Aceste obiective ambiţioase de mediu au fost, însă, percepute de o mare parte a populaţiei ca fiind costisitoare, prea birocratice, totul însoţit de punere în aplicare complexă, considerată prea grăbită. „Toate metodele de încălzire sunt din nou posibile”, a declarat şeful grupului parlamentar conservator, Jens Spahn, într-o conferinţă de presă cu liderul parlamentarilor social-democraţi, Matthias Mirsch, pentru a prezenta acordul lor.

Un proiect de lege urmează să fie finalizat până la Paştele catolic (5 aprilie), iar noua legislaţie este aşteptată să fie adoptată până la 1 iulie. „Încălzirea va deveni din nou o chestiune privată. Cetăţenii vor avea din nou libertatea de a decide singuri cum îşi încălzesc locuinţele. Eliminăm constrângerile şi birocraţia inutilă a vechilor legi ale lui Robert Habeck”, a adăugat Spahn.

Conform termenilor acordului încheiat marţi între partidele din coaliţia cancelarului conservator Friedrich Merz, fiecare va putea să-şi aleagă noul sistem de încălzire după cum consideră de cuviinţă: petrol, gaz. Se prevede doar introducerea unei „cote bio”. De exemplu, pentru încălzirea pe gaz, un anumit procent de aşa-numit gaz verde, biometan care protejează clima, va trebui să fie amestecat cu gazele naturale. Conform acordului, această „cotă bio” trebuie să fie de cel puţin 10% începând cu 2029, apoi să crească în trei etape până în 2040.

Acordul încheiat marţi a fost imediat criticat de organizaţiile de mediu precum Greenpeace, deoarece Germania riscă să nu îşi îndeplinească obiectivele privind schimbările climatice pentru 2030 şi 2045. „Cu aceste modificări, guvernul oferă un cadou uriaş industriei combustibililor fosili, slăbeşte semnificativ protecţia consumatorilor şi îngroapă protecţia climei în sectorul construcţiilor”, a afirmat Greenpeace.