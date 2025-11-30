Germania restituie Poloniei artefacte furate de naziști. Întâlnire luni la Berlin

Autoritățile germane vor înapoia Poloniei artefacte valoroase care fuseseră furate de naziști în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, a relatat presa locală, duminică, potrivit AFP.

Luni, într-o întâlnire dedicată discuțiilor despre cooperarea polono-germană, va fi abordată și „restituirea istorică a bunurilor culturale jefuite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, potrivit site-ului local de știri Onet.pl.

Partea poloneză descrie restituirea ca având un „caracter inovator”.

Printre artefacte, documente ale Ordinului Teuton

Se spune că printre artefacte se numără o sculptură a unui cap de sfânt, furată din castelul Malbork, o reședință regală din nordul Poloniei, dar și documente ale Ordinului Teuton, o frăție catolică de cavaleri cruciați din perioada Evului Mediu.

Varșovia ceruse restituirea arhivelor Ordinului Teuton încă din 1948.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, nenumărate artefacte poloneze, inclusiv arhive istorice și opere de artă, au fost jefuite de Germania Nazistă. Problema a fost multă vreme o sursă de tensiune între cele două țări.

Politicienii naționaliști și conservatori din Polonia, inclusiv președintele Karol Nawrocki, au cerut reparații de război din partea Germaniei.

Întâlnire între cancelarul Merz și premierul Tusk

La întâlnirea de luni de la Berlin vor participa prim-ministrul polonez Donald Tusk, cancelarul german Friedrich Merz, precum și miniștrii polonezi ai afacerilor externe și apărării, potrivit Biroului Cancelarului Federal.

Liderii intenționează să discute probleme de securitate, inclusiv despre războiul din Ucraina, precum și despre cooperarea dintre guvernele lor.

Ministerul polonez de externe nu a răspuns duminică solicitării AFP de a comenta situația.