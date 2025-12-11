Germania se confruntă cu o „furtună perfectă”. Numai în sectorul auto, s-au pierdut 50.000 de locuri de muncă

„Lucrez aici de 39 de ani și aceasta este ultima mea zi de muncă. Nu mi-am imaginat niciodată că toate acestea se pot întâmpla”, spune un muncitor care lucrează la Werkzeugbau Laichingen, citat de cotidianul elen Naftemporiki.

O companie cu o durată de viață de 130 de ani, care a trecut prin două războaie mondiale , Războiul Rece și criza petrolului din anii 1970, dar din păcate nu a reușit să depășească criza care afectează în prezent industria auto germană .

Compania era specializată în fabricarea de utilaje pentru prelucrarea metalelor pentru industria auto și avea 100 de angajați. „ Până acum câțiva ani, eram nevoiți să anulăm comenzile din cauza suprasolicitarii , dar acum totul s-a terminat”, adaugă un Baird dezamăgit, în timp ce trebuie să-și ia rămas bun de la companie, care a fost declarată falimentară, incapabilă să-și achite datoriile.

Potrivit Camerei de Comerț și Industrie DIHK, ceea ce s-a întâmplat cu compania istorică din Laichingen a fost trăit de cel puțin 22.000 de companii mici, mijlocii și mari din întreaga Germanie în 2025, iar peste 280.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă. Peste tot, fără discriminare regională – est, vest, nord și sud – criza economică și industrială lovește fără milă Republica Federală. Efectul de domino a lovit industriile auto, inginerie mecanică și oțel.

Criza nu se ameliorează

Criza din industria auto europeană nu pare să se atenueze prea curând, Germania fiind în centrul presiunii. Disponibilizările masive, comenzile în scădere și condițiile economice mai dificile creează un mediu care pune la încercare chiar și cele mai tradiționale industrii.

„De exemplu, situația din zona industrială din Stuttgart este dramatică: sute de falimente, mii de șomeri. Până acum câțiva ani, aceasta era una dintre cele mai bogate și productive zone din Germania și Europa.”

Creștere cu 23% a falimentelor

Falimentele au crescut cu 23% față de anul precedent. Impactul asupra economiei este semnificativ: pierderile depășesc 57 de miliarde de euro. Analiștii și economiștii vorbesc despre o „furtună perfectă”: Principalele cauze ale exploziei falimentelor sunt creșterea vertiginosă a costurilor energiei , birocrația sufocantă și prăbușirea cererii globale.

La acestea se adaugă concurența din Orientul Îndepărtat, în special China , războiul comercial cu Statele Unite și „Acordul Verde”, care pedepsește industria tradițională germană, în special sectoarele auto, siderurgic și de piese. În plus, există o lipsă de investiții interne și străine.

„Comparativ cu acum câțiva ani, este mult mai dificil, dacă nu chiar imposibil, să găsești un investitor german sau străin dispus să salveze sau să ajute o companie germană aflată în dificultate”, spun aceleași surse.

Al nouălea trimestru groaznic

S-a produs un efect de domino, în special în giganții auto, Volkswagen, Mercedes-Benz și Porsche, apoi în giganții componentelor, Bosch și ZF , și în final în toate industriile conexe. Numai în sectorul auto, aproape 50.000 de locuri de muncă s-au pierdut într-un an.

Producătorul de camioane și autobuze MAN a anunțat recent o reducere a forței de muncă cu 2.300 de persoane. Clinicile și spitalele s-au confruntat, de asemenea, cu închideri și falimente. Sectoarele prelucrător și alimentar se mențin în continuare stabile.

Accentul se pune pe noile tehnologii și digitalizare, dar transformarea pe care economia o dorește și pe care o promit politicienii nu a sosit încă. „În unele sectoare, ne aflăm în al nouălea trimestru consecutiv fără creștere. Factorii de decizie politică trebuie să implementeze reforme urgente, de exemplu în domeniul securității sociale. Altfel, costurile vor continua să crească, în special pentru companiile cu o forță de muncă numeroasă”, subliniază Dink Fokker Trier, analist șef la Camera de Comerț și Industrie.

Cu câteva zile mai devreme, Peter Leibiger, președintele BDI, federația industriilor germane, trăsese probabil cel mai îngrijorător semnal de alarmă dintre toate: „Economia germană se confruntă cu cea mai profundă criză de la fondarea Republicii Federale, dar guvernul nu reacționează”, a subliniat el.