Germania trimite trupe la frontiera estică a Poloniei. Detalii despre misiunea forțelor desfășurate de Bundeswehr

Soldați germani lângă un vehicul militar Boxer, un nou tip de transportor blindat de personal, la o cazarmă din Berlin. FOTO: Henry Nicholls, PA Images / Alamy / Profimedia

Autoritățile germane au anunțat că forțele armate ale țării, Bundeswehr, vor ajuta la securizarea frontierei estice a Poloniei, granița cu Belarus și Rusia, potrivit serviciului de limbă engleză al publicației Deutsche Welle.

Câteva zeci de soldați se vor alătura Operațiunii Scutul Estic a Poloniei, începând din aprilie 2026, și se preconizează că misiunea va dura inițial până la finalul anului 2027, a anunțat Ministerul apărării din guvernul de la Berlin.

Un purtător de cuvânt al instituției a explicat că principala sarcină a trupelor germane în nordul și estul Poloniei vor fi lucrările de inginerie militară. Activitatea va presupune construire de fortificații, săpare de tranșee, instalare de sârmă ghimpată și realizarea de obstacole antitanc. Nu sunt planificate și alte misiuni.

Operațiunea poloneză a început în mai 2024 și vizează zonele de la frontiera cu Belarus, aliatul Moscovei, și cu exclava rusă Kaliningrad.

Măsurile vizează consolidarea apărării împotriva unui eventual atac asupra Poloniei.

Nu este nevoie de aprobarea parlamentului german

Desfășurarea de trupe germane nu necesită aprobare parlamentară, a precizat Ministerul apărării, deoarece nu este considerată o misiune armată străină din perspectiva legislației germane și nu expune trupele la o confruntare militară directă.

Cu excepția unor cazuri excepționale, desfășurarea forțelor armate germane în străinătate necesită aprobarea parlamentului, notează AFP, potrivit Agerpres.

Germania, al doilea cel mai mare furnizor de ajutoare militare pentru Ucraina, după SUA, a livrat Kievului o cantitate considerabilă de echipamente, de la sisteme de apărare aeriană la vehicule blindate.

Polonia a sprijinit la rândul său Kievul, fiind totodată un punct major de tranzit pentru armele furnizate de alți aliați ai Ucrainei. Pe lângă operațiunea din zona de frontieră, Polonia își modernizează armata și a majorat cheltuielile în sectorul apărării.

