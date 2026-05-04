Germania trimite un dragor de mine în Mediterana, în aşteptarea unei posibile misiuni în Strâmtoarea Ormuz

Un dragor de mine al marinei militare germane a plecat luni spre Marea Mediterană, unde va rămâne până când va fi luată o decizie cu privirea la participarea la o eventuală misiune internaţională de protejare a navigaţiei comerciale în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit agenţiei de presă EFE, citate de Agerpres.

Nava „Fulda, care este un dragor de mine, ar trebui în aceste momente să fie în drum spre Mediterana”, de unde şi-ar putea continua misiunea în Strâmtoarea Ormuz în cazul „realizării unei încetări a focului, a unui armistiţiu durabil ori a unui cadru juridic internaţional” care să faciliteze participarea Germaniei la o astfel de misiune, a transmis ministrul german într-un comunicat.

Dragorul de mine german va ajunge în aproximativ două săptămâni în Marea Mediterană, unde se va alătura Grupării Navale Permanente NATO de Luptă Contra Minelor-2 (Standing NATO Mine Counter-measures Group – SNMCMG-2), în aşteptarea unor noi ordine.

Acest tip de navă, ce are un echipaj 40-45 de membri, se deplasează lent din cauza caracteristicilor sale tehnice, prin urmare trimiterea sa în zona Mediteranei are scopul de a câştiga timp în cazul în care Germania decide ulterior să participe la o misiune de menţinere a păcii în Strâmtoarea Ormuz.

Dar ministrul german al apărării a avertizat deja că există două condiţii prealabile pentru participarea Berlinului la o astfel de operaţiune, respectiv încetarea completă a ostilităţilor şi existenţa unui mandat din partea parlamentului.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică operaţiunea „Project Freedom”, prin care Marina americană să „ghideze” începând de luni prin Strâmtoarea Ormuz navele comerciale blocate în Golful Persic, după ce Iranul a închis acest coridor în urma războiului lansat împotriva sa de SUA şi Israel.

De asemenea, Trump a ameninţat Iranul că orice interferenţă în această operaţiune „va fi abordată prin forţă”. Statele Unite au mobilizat pentru „Project Freedom” peste 100 de aeronave, distrugătoare, drone şi circa 15.000 de militari.