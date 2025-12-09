Germania va începe producția de rachete de croazieră Taurus avansate. Ce are în plus modelul NEO și câte astfel de rachete vrea pentru Bundeswehr

Avioanele F-15K ale Forțelor Aeriene ale Republicii Coreea de Sud participă la un test de tragere cu rachete TAURUS. Imagine ilustrativă. FOTO: Defense Ministry / Zuma Press / Profimedia

Germania planifică să înceapă în 2029 producția unei versiuni îmbunătățite a rachetei de croazieră Taurus, potrivit unei propuneri de buget consultate marți de agenția de presă Reuters și care este așteptată să fie aprobată de parlamentul de la Berlin săptămâna viitoare.

Armata germană (Bundeswehr) dispune în prezent, în stocurile forțelor sale, de aproximativ 600 de rachete Taurus cu o rază oficială de acțiune de peste 500 de kilometri (311 mile), care pot fi lansate de pe avioane de vânătoare precum Tornado, F-15 sau F-18.

Racheta Taurus, construită de compania europeană de apărare MBDA, este proiectată pentru a distruge ținte de mare valoare din spatele liniilor inamice, cum ar fi buncărele de comandă, depozitele de muniție și combustibil, aerodromurile și podurile.

Guvernul german a respins în repetate rânduri cererile Ucrainei de a-i furniza rachete de croazieră Taurus, din cauza îngrijorărilor legate de raza lor lungă de acțiune și de potențiala utilizare împotriva țintelor din Rusia.

Racheta modernizată, Taurus NEO, așa cum este descrisă în propunerea de buget de 415 milioane de euro (483 milioane de dolari) clasificată ca fiind confidențială, va avea o rază de acțiune extinsă, o protecție îmbunătățită împotriva interferențelor și progrese în tehnologia de navigare și de căutare.

Compania suedeză Saab și compania americană Williams International sunt identificate ca principali subcontractanți pentru versiunea îmbunătățită a rachetei.

Într-o etapă ulterioară, Suedia și Spania s-ar putea alătura contractului, potrivit documentului consultat de Reuters.

Conform informațiilor anterioare, Germania intenționează să achiziționeze aproximativ 600 de rachete Taurus NEO pentru o sumă totală de aproximativ 2 miliarde de euro.

Kremlinul a transmis Germaniei că livrarea de rachete de croazieră către Kiev ar duce la o nouă rundă de „tensiuni crescânde” în conflictul din Ucraina.