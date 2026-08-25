Germania va spune cine e în spatele atacului eșuat cu dronă de pe aeroportul din Leipzig. Anunțul lui Merz

Guvernul german va anunța în curând cine este responsabil pentru tentativa de atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle de la începutul acestei luni, a declarat marți cancelarul Friedrich Merz, potrivit Reuters.

În cadrul unei reuniuni a coaliției, Merz a afirmat că guvernul său „colaborează îndeaproape cu autoritățile de securitate în această privință și vom prezenta detalii și vom face comentarii în scurt timp”.

Surse din domeniul securității citate de presa locală suspectează implicarea serviciilor secrete ruse în tentativa de atac, însă Berlinul nu a formulat nicio acuzație directă.

Pe 4 august, o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion de marfă ucrainean de tip Antonov, utilizat pentru transportul de provizii militare. Anchetatorii suspectează că o a doua dronă s-a ciocnit cu un avion de marfă al companiei DHL la scurt timp după închiderea temporară a aeroportului.

Aeroportul este un nod logistic militar și de marfă utilizat de NATO și de compania ucraineană Antonov Airlines pentru transportul de provizii militare.

Anchetatorii germani au descoperit o a treia dronă și substanțe suspecte de a fi explozibili legate de tentativa de atac 10 zile mai târziu, au informat marți posturile de televiziune NDR și WDR, precum și ziarul „Süddeutsche Zeitung”.

Drona a fost găsită la vest de aeroport, unde anchetatorii au descoperit, de asemenea, aproximativ 50 de grame dintr-o substanță despre care bănuiesc că ar fi hexogenul, un exploziv militar, potrivit relatărilor mass-media.

Biroul procurorului general a refuzat să comenteze informația. Moscova a negat orice implicare în incident.