Germanii aniversează 36 de ani de la căderea Zidului Berlinului. „Amintirea evenimentelor din 1989 ne obligă să fim responsabili”

Berlinul, care simboliza în trecut împărțirea lumii în timpul Războiului Rece, a aniversat duminică printr-o ceremonie pe strada Bernauer căderea zidului construit în 1961 care diviza orașul, relatează agenția germană DPA, citată de Agerpres.

„Cetățeni curajoși, cu dorința lor de libertate și unitate, au dărâmat Zidul Berlinului”, a declarat Kai Wegner, primarul capitalei Germaniei.

Zidul a căzut pe 9 noiembrie 1989, când Berlinul era capitală doar pentru estul țării, fosta Republică Democrată Germană (RDG), dominată de Uniunea Sovietică.

Axel Klausmeier, directorul Fundației Zidului Berlinului, a afirmat că „amintirea evenimentelor din toamna lui 1989 ne obligă să fim responsabili”.

La un memorial al construcției impuse de sovietici, marcat cu trandafiri, el a spus că oamenii au obligația de a fi toleranți, de a apăra democrația, libertatea și drepturile omului și de promova visul unei coexistențe pașnice.

După 28 de ani în care Berlinul a fost împărțit între est și vest, demonstrațiile de masă au pus o presiune atât de mare pe autoritățile din RDG, încât acestea au fost nevoite să deschidă frontierele. În seara de 9 noiembrie, zeci de mii de germani au trecut din partea de oraș controlată de trupele sovietice în sectorul de vest, care aparținea Republicii Federale Germane (RFG).

Zidul Berlinului, cu Poarta Brandenburg în spate, fotografiat pe data de 9 noiembrie 1989. Credit foto: Sven Simon / AFP / Profimedia

La Berlin, redevenit capitala Germaniei după reunificare, se marchează pentru prima oară aniversarea momentului istoric de atunci prin Săptămâna Libertății – circa 130 de conferințe, evenimente culturale și dialoguri cu martori oculari, în 80 de locuri, până în 15 noiembrie.

La evenimentul de deschidere, numit Congresul Libertății Mondiale, au fost prezenți circa 200 de disidenți din peste 50 de state cu guverne autocratice.

Primarul Wegner a declarat că istoria orașului său dovedește că dorința de libertate și democrație nu poate fi suprimată.