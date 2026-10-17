Gest de frondă la FMI când un înalt oficial rus a început să vorbească. Șeful Băncii Centrale ucrainene a rămas fără cuvinte

Mulți delegați ai comitetului director al Fondului Monetar Internațional au părăsit ședința sâmbătă, când ministrul rus al finanțelor, Anton Siluanov, s-a adresat grupului în limba rusă, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu situația.

Invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022 a provocat agitație în cadrul Comitetului Monetar și Financiar Internațional, împiedicându-l să ajungă la declarații consensuale în anii care au urmat. Diviziunile profunde au reapărut anul acesta pe fondul unor noi tensiuni între SUA și Ucraina.

„Multe delegații au părăsit sala, inclusiv membri ai Uniunii Europene”, a declarat una dintre surse pentru Reuters.

Incidentul a fost confirmat ulterior de președintele Bundesbank (Banca Federală a Germaniei), Joachim Nagel, care a precizat că aproape jumătate dintre delegați prezenți la reuniune au părăsit sala în timpul intervenției lui Siluanov.

Șeful băncii centrale a Ucrainei, Andriy Pyshnyi, s-a declarat surprins de numărul mare de oficiali din domeniul finanțelor care au părăsit sala în momentul în care Anton Siluanov a început să vorbească la ședința de sâmbătă, calificând acest moment drept „unul profund și emoționant”.

„Am fost impresionat de numărul lor”

Pyshnyi, vorbind prin intermediul unui interpret, a spus că obișnuia să părăsească sala atunci când oficialii ruși luau cuvântul la evenimente internaționale și a procedat la fel și în timpul reuniunii de sâmbătă a Comitetului Monetar și Financiar Internațional, doar pentru a constata că un număr mare de alți guvernatori de bănci centrale i s-au alăturat.

„Am fost impresionat de numărul lor”, a declarat Pyshnyi pentru Reuters într-un interviu acordat în marja reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale de la Bangkok.

„A fost un moment cu adevărat profund și emoționant pentru mine.”

Pyshnyi a afirmat că această ieșire în masă a transmis un semnal important Rusiei și susținătorilor acesteia.

„Această agresiune neprovocată trebuie oprită”, a spus el.