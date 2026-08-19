Gest rar al Japoniei, care critică SUA după ultimele sancțiuni impuse împotriva Curții Penale Internaționale

Într-o critică rară la adresa aliatului său american, Japonia a descris miercuri decizia Washingtonului de a impune sancțiuni împotriva președintei Curții Penale Internaționale (CPI) și a unui procuror principal al instanței drept „foarte regretabilă”, relatează Reuters.

Reacția a venit după ce secretarul american de stat Marco Rubio a anunțat că SUA impun sancțiuni față de Tomoko Akane, judecătoarea japoneză care deține funcția de președinte a CPI, precum și lui Abdoulaye Seye, un avocat senegalez din cadrul echipei de procurori care a solicitat un mandat de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu.

CPI a emis mandate de arestare pe numele lui Netanyahu, a fostului său ministru al apărării Yoav Gallant și a fostului lider al Hamas Mohammad Deif în noiembrie 2024.

„Japonia a sprijinit în mod constant CPI, care este o instanță penală internațională permanentă, în eforturile sale de a urmări penal și pedepsi cele mai grave crime care preocupă comunitatea internațională”, a declarat Ministerul japonez de Externe într-un comunicat.

Cea mai recentă măsură a administrației președintelui american Donald Trump împotriva instanței cu sediul la Haga pune Washingtonul în contradicție directă cu Tokyo în privința unei instituții înființate în 2002 pentru a judeca crime de război, genocid și crime împotriva umanității. Japonia a aderat la CPI în 2007.

Judecătoarea Tomoko Akane, președinta Curții Penale Internaționale, FOTO: ANP / Alamy / Profimedia

Critici la adresa SUA din Japonia și Europa

Japonia, care se bazează în mare măsură pe puterea militară a SUA pentru apărarea sa, critică rareori Washingtonul. Campania de sancțiuni împotriva CPI a pus SUA și în conflict cu aliații săi europeni.

Ministrul olandez de Externe Tom Berendsen a declarat anterior pe „X”, că țara sa se opune celor mai recente sancțiuni americane și a invitat-o pe Akane să „discute despre sprijinul nostru continuu”.

Akane a avertizat în decembrie că sancțiunile impuse anterior de SUA împotriva CPI ar putea „submina rapid operațiunile instanței în toate situațiile și cazurile și îi pot pune în pericol însăși existența”.

Anul trecut, Washingtonul a sancționat mai mulți procurori și judecători ai CPI, invocând mandatele de arestare emise de instanță pentru Netanyahu și Yoav Gallant, precum și o investigație anterioară privind trupele americane din Afganistan.

Măsurile îngheață orice active deținute în SUA de persoanele sancționate și, în mare parte, le exclud din sistemul financiar american, la care majoritatea băncilor internaționale sunt strâns conectate.