Un cunoscut politician român povestește cum a trecut prin cancer: „Rănește, dar nu învinge sufletul”

„Când am fost diagnosticat cu cancer, am simțit că pământul se deschide sub mine”, a povestit luni, 17 noiembrie, europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, într-o postare pe pagina lui de Facebook, în care a salutat investițiile Uniunii Europene în spitalele din România. „Eu am trecut prin cancer și am primit o nouă șansă la viață. (…) Mai știu că fără Europa, fără investiția ei în sănătate și în oameni, acea șansă ar fi fost mult mai mică”, a spus politicianul liberal.

„Este unul dintre momentele pe care nu ai cum să le uiți vreodată. Am avut nevoie doar de o clipă ca să înțeleg cât de fragilă este viața. Ulterior, într-o singură zi, aveam să trec prin trei operații, apoi prin luni de tratament cu iod radioactiv, prin durere, tăcere și, mereu, o singură întrebare: voi mai fi bine? Și totuși, slavă Domnului, acum sunt bine. Sunt bine pentru că medicina modernă și credința mi-au oferit împreună o nouă șansă”, a precizat Falcă, în postarea lui, intitulată „Cancerul rănește, dar nu învinge sufletul. Știu asta din propria experiență!”.

„Dar sunt bine și pentru că am avut norocul să trăiesc într-o Europă care nu te lasă singur în fața bolii, o Europă care investește în cercetare, în spitale, în medici, în tehnologie, și care nu doar crede că viața fiecărui om contează, dar și face ceva în acest sens! Astăzi, putem spune că în Uniunea Europeană cancerul nu mai trebuie privit ca o condamnare la moarte!”, a continuat el.

Potrivit liberalului, datorită cercetării, tehnologiei și fondurilor europene, zeci de mii de oameni diagnosticați cu această afecțiune sunt vindecați sau trăiesc ani buni, cu o viață relativ normală.

„Există, desigur, cancere care se vindecă complet, cum este cancerul testicular, cancerul tiroidian, cel de col uterin, cancerul de sân sau de prostată, cu șansă de supraviețuire de 90%. Altele, precum melanomul, cancerul pulmonar, cancerul colorectal sau limfoamele, pot fi ținute sub control cu terapii țintite și imunoterapie. Chiar și acolo unde boala este mai dură, în cancerul pancreatic sau cel de ficat, progresele sunt uriașe! Avem terapii genice, tratamente personalizate și vaccinuri aflate în testare. Progresăm!”, afirmă el.

„Toate acestea, evident, nu s-au întâmplat pur și simplu. Ele s-au materializat pentru că Europa a investit masiv. Prin Planul European de Combatere a Cancerului, prin Horizon Europe și prin noul Fond European pentru Competitivitate, care alocă 22,6 miliarde de euro pentru sănătate și biotehnologie, Uniunea Europeană face din cercetarea medicală o prioritate. Fiecare euro investit în laboratoare, în echipamente de diagnostic, în formarea medicilor este, de fapt, o investiție în viață”, a subliniat eurodeputatul român, care este și vicepreședinte pentru Regiunea Vest în cadrul PNL.

„Și vă mai spun un lucru. Uniunea Europeană a investit în spitalele din România mai mult decât am investit noi, din banii noștri! Adică, a investit direct în sănătatea noastră. Fără fondurile europene, nu am fi avut radioterapie modernă, blocuri operatorii dotate sau centre de oncologie. Adevărul este că fără Europa, prea mulți români ar fi rămas fără speranță”, a punctat Falcă.

Conform politicianului, statul român are datoria să investească mai mult în medici și în personalul medical, precum și în cercetare și în tehnologie.

Ce mai afirmă Gheorghe Falcă despre rolul statului în politicile de sănătate:

„ Avem un Stat, unul care are obligația să înțeleagă că nu putem rămâne doar beneficiari ai solidarității europene (sau ai generozității celor cu inimă) și că trebuie să devenim parteneri activi în construcția ei.

Avem un Stat, unul care are obligația să înțeleagă că nu putem rămâne doar beneficiari ai solidarității europene (sau ai generozității celor cu inimă) și că trebuie să devenim parteneri activi în construcția ei. Ce vreau eu este ca în România să punem viața pe primul loc în toate politicile publice. În toate!

Vreau să ne respectăm medicii, să le oferim condiții, să-i plătim corect și să-i ținem în țară.

Vreau să facem din spitalele noastre locuri ale demnității, iar din medicina noastră o forță! Iar la câți medici ne reprezintă peste hotare este clar că avem potențial, încă, de a fi o forță în medicină.

Iar Europa și apartenența noastră la Uniunea Europeană ne garantează sprijin concret la fiecare pas.

Pentru cine are ochi să vadă, Europa ne-a dat mai mult decât bani. Ne-a dat timp. Timp să trăim, multora dintre noi (eu fiind printre ei), și timp să sperăm. Este bine, foarte bine.

Mai știu că fără Europa, fără investiția ei în sănătate și în oameni, acea șansă ar fi fost mult mai mică. Și pentru mine, și pentru alți pacienți.

Astăzi, pot spune cu tot sufletul că Europa speranței există. Dar spun și că ea are nevoie de o Românie a responsabilității. Bolile precum cancerul nu pot învinge o Europă care crede în oameni și o Românie care învață să creadă în sine și să acționeze!

Convingerea mea, scriind aceste rânduri, este că adevărata victorie a secolului XXI va fi ziua în care vom spune: nimeni în Europa nu mai moare din lipsă de șansă. Iar când va fi așa în Europa, va trebui să fie la fel și în România.”

Europarlamentarul Gheorghe Falcă a dezvăluit, în urmă cu cinci ani, că în luna aprilie 2019 a fost diagnosticat şi operat de cancer.

Gheorghe Falcă a fost primar al Aradului timp de 15 ani, dar a renunţat la al patrulea mandat consecutiv, în 2019, când a devenit, pentru prima dată, membru al Parlamentului European.