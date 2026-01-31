GHID ANAF Declarația unică 2026. Cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații
- StartupCafe
HotNews.ro
ANAF a publicat un ghid în format PDF cu informații actualizate despre Declarația unică – Formularul 212, care include termenul de depunere, categoriile de contribuabili care trebuie să o completeze și să o depună, procedura de corectare a formularului și alte informații de interes pentru contribuabili.
Citește mai departe pe StartupCafe…
INTERVIURILE HotNews.ro