Ghid de vară – Șase muzee europene, destinații de vacanță

Muzee din Regatul Unit, Franța, Danemarca, Suedia, Spania și Grecia oferă experiențe complete, fiind în sine destinații de vacanță. Curatorial a făcut o selecție.

Victoria & Albert Museum (Regatul Unit)

V&A este cel mai mare muzeu din lume dedicat artei, designului și artelor decorative, găzduind mai mult de 2 milioane de obiecte – de la piese vestimentare și bijuterii până la sculpturi, mobilier și fotografie.

Vara poate fi explorată și curtea interioară (John Madejski Garden), iar accesul în colecția permanentă este gratuit. Odată ajunși la Londra, gratuit pot fi vizitate și British Museum și Tate Modern.

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