Ghiduri anti-bullying, lansate de Poliția Română și o fundație. „Un instrument esențial pentru toate categoriile implicate în viața școlară”

Cele patru ghiduri pentru prevenirea, gestionarea și intervenția în cazurile de bullying au fost lansate oficial la Palatul Parlamentului, potrivit anunțului făcut vineri de Poliția Română.

Ghidurile reprezintă o inițiativă comună a Fundației Neuroatipic și a Direcției Siguranța Școlară, structură specializată în cadrul Poliției Române, care le-a descris drept „un instrument esențial pentru toate categoriile implicate în viața școlară, elevi, părinți, cadre didactice și structuri instituționale”.

„Oferă soluții concrete, adaptate, pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de bullying. Materialele pun accent pe recunoașterea timpurie a comportamentelor abuzive, modalități de intervenție eficiente și pași clari pentru construirea unui climat educațional sigur și incluziv”, a mai scris Poliția Română în comunicatul transmis vineri.

Președinta Fundației Neuroatipic, Maria Cristina Nedelcu, a declarat că „bullyingul nu este doar o problemă a școlii, ci o problemă a întregii societăți”.

„Prin aceste ghiduri, punem la dispoziția comunității educaționale instrumente practice care pot face diferența între un copil vulnerabilizat și un copil protejat”, a adăugat ea.

Șeful Direcției Siguranță Școlară susține că polițiștii acestei structuri „mențin un dialog permanent cu elevii, părinții și cadrele didactice, înțelegând atât preocupările adulților, cât și dificultățile cu care se confruntă copiii”.

„În colaborare cu Fundația Neuroatipic, am realizat patru ghiduri menite să ofere sprijin concret și util. Vom rămâne o prezență activă și constantă, pentru că avem cu toții un obiectiv comun: să recunoaștem din timp semnalele de îngrijorare ale elevilor, să intervenim eficient și să construim împreună un mediu sigur, favorabil unei dezvoltări armonioase, atât la nivel personal, cât și social”, a mai spus șeful Direcției Siguranță Școlară, comisar-șef de poliție Leuțu-Cotroceanu Alexandru Ionuț.

La evenimentul desfășurat joi la Parlament au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, specialiști din educație și sănătate mintală, cadre universitare, lideri ai elevilor și părinților.