Ghișeul „la un click distanță” întârzie să apară. De ce nu pot accesa românii încă portalul unic digital, pentru care s-au plătit până acum 16 milioane de euro

Ceremonia de semnare electronică a contractului de implementare a proiectului „Portalul Digital Unic al României”, București, 19 martie 2024. Inquam Photos/Saul Pop

Portalul Digital Unic al României, despre care fostul ministru PSD al Digitalizării Bogdan Ivan spunea, acum aproape 2 ani, că ne va permite să accesăm zeci de servicii publice online, „în baza unui simplu click, fără să mai depindem de starea de spirit a unui funcționar de la ghișeu”, nu poate fi încă accesat. Trebuia să fie gata în 18 luni, adică în luna septembrie a anului 2025. Într-un răspuns pentru HotNews, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) susține că va fi gata în curând.

Contractul pentru implementarea Portalului Digital Unic al României (PDURo), un proiect în valoare de 96 milioane de lei (fără TVA), a fost semnat în data de 19 martie 2024 la Palatul Victoria.

Noul sistem IT, ce va permite accesarea a peste 21 de proceduri online din țară și din UE, ar fi trebuit să fie finalizat în 18 luni, respectiv în data de 18 septembrie 2025.

Noul portal IT va înlocui Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe), aflat în administrarea Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), cu o platformă nouă, aliniată la normativele europene pentru Single Digital Gateway și care va fi integrat în portalul „Europa ta”, disponibil la nivelul întregii Uniuni Europene, în toate limbile oficiale.

Portalul va asigura integrări multiple:

cu platforma Ghișeul.ro pentru efectuarea plăților online;

cu Registrul Comerțului pentru companii, ANAF pentru asociații, instituții publice;

cu Portalul legislație.just.ro pentru acces la toate actele normative;

cu Digital Signature Service al Comisiei Europene (DSS) pentru verificarea și validarea semnăturilor electronice furnizate de furnizorii de semnatură electronică din Uniunea Europeană;

cu alte hub-uri de servicii: ex. MAI.

De ce nu poate fi accesat?

„Portalul ROePAS nu a devenit încă operațional, ca urmare a unor constrângeri și dependențe identificate pe parcursul implementării, care au impactat calendarul inițial al proiectului”, au precizat pentru HotNews oficialii ADR.

Președintele ADR, Dragoș Vlad, a enumerat în discuția cu HotNews și principalele cauze: „dependența de finalizarea altor proiecte guvernamentale IT, necesitatea adoptării unor modificări legislative fără de care anumite proceduri parte a Anexei II din regulamentul SDG nu pot fi derulate integral online, precum și disponibilitatea limitată a unor instituții publice implicate în procesul de integrare, pe fondul derulării simultane a mai multor proiecte IT”.

Dragoș Vlad, președintele ADR. Inquam Photos / George Călin

„La acestea se adaugă complexitatea procesului de migrare și validare a datelor din sistemele existente, PCUe și e-guvernare, precum și durata prelungită a activităților de testare a funcționalităților portalului ROePAS, esențiale pentru asigurarea stabilității și conformității sistemului”, menționează acesta.

Care sunt proiectele IT de care a depins finalizarea portalului unic digital?

Instituția a explicat că funcționarea portalului unic „depinde de proiecte și sisteme informatice esențiale pentru, care sunt în dezvoltare în paralel, și care sunt finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență sau alte fonduri europene nerambursabile.

Printre acestea se regăsesc:

infrastructura aferentă Cloud-ului Guvernamental, în cadrul căreia ROePAS este implementat;

sistemele informatice ale instituțiilor care trebuie integrate (ex.: sisteme ANAF, ONRC, MAI, alte autorități emitente de acte și avize);

componente de interoperabilitate și schimb automat de date (inclusiv pentru aplicarea principiului once-only);

servicii de validare a semnăturii electronice și mecanisme de autentificare interoperabile la nivel european.

„Un hub de interconectare”

„În practică, ROePAS nu funcționează izolat, ci ca hub de interconectare. Orice decalaj în livrarea sau stabilizarea sistemelor externe generează impact direct asupra calendarului de integrare, testare și validare”, susține ADR.

În privința întârzierilor legate de modificările legislative, ADR spune că Regulamentul (UE) 2018/1724 (Single Digital Gateway) impune ca anumite proceduri să poată fi derulate integral online.

„Fără corelarea legislației naționale cu exigențele regulamentului european, anumite fluxuri nu pot fi configurate ca proceduri complet digitale”, arată ADR.

„Disponibilitatea limitată a unor instituții”, mai spune ADR, nu vizează lipsa de cooperare, ci constrângeri obiective:

capacitate tehnică și resurse umane IT limitate;

derularea simultană a mai multor proiecte majore finanțate prin PNRR;

necesitatea adaptării aplicațiilor legacy pentru interoperabilitate;

prioritizarea altor obligații legale sau operaționale.

„Integrarea ROePAS presupune configurare tehnică, testare, validare juridică și operațională la nivelul fiecărei instituții. Dacă aceste etape nu pot fi parcurse în ritmul planificat, întregul calendar este afectat”, afirmă autoritatea.

Când va fi finalizat portalul

Oficialii ADR au mai precizat că „potrivit prevederilor contractuale, termenul de finalizare a fost prelungit până în luna martie 2026, în vederea asigurării îndeplinirii tuturor cerințelor funcționale și tehnice asumate”.

Termenul contractual a fost prelungit până în martie 2026 tocmai pentru:

finalizarea integrărilor tehnice;

încheierea etapelor de testare funcțională și de interoperabilitate;

validarea fluxurilor de date;

alinierea cadrului normativ acolo unde este necesar.

Operaționalizarea nu depinde de un singur factor, ci de convergența mai multor componente: tehnică, legislativă și instituțională.

În măsura în care toate condiționalitățile externe sunt îndeplinite operaționalizarea poate fi realizată în intervalul stabilit, subliniază autoritatea.

Președintele ADR a subliniat că „între momentul punerii în funcțiune și momentul în care beneficiile devin vizibile pentru cetățeni și companii există, în mod firesc, o perioadă de tranziție”.

„Adoptarea și utilizarea portalului sunt influențate de factori externi, precum disponibilitatea procedurilor digitalizate la nivelul instituțiilor, gradul de integrare a acestora, precum și percepția și nivelul de încredere al utilizatorilor. Succesul portalului nu depinde de o singură entitate, ci de un efort coordonat și susținut al tuturor instituțiilor publice implicate, pentru a asigura furnizarea efectivă și coerentă a serviciilor digitale”, a mai precizat Dragoș Vlad.

Plăți de circa 16 milioane euro până acum

În ceea ce privește aspectele financiare, plățile efectuate și sumele rămase de achitat, spune ADR, urmează să fie finalizate la încheierea procesului de implementare și recepție.

„Valoarea plăților pentru contractul de prestări servicii a fost de 79.746.660 lei cu TVA din totalul de 115.935.340 lei cu TVA”, a comunicat autoritatea. Adică, până acum s-au plătit echivalentul de aproape 16 milioane din totalul de peste 23 de milioane de euro.

Banii se duc către o asociere de firme conduse de Maguay Computers, care a câștigat licitația în 2023. Din asocierea de firme mai fac parte: Logic Computer, Oracle România, Wisevoice AI și Phoenix IT.

Cine plătește pentru întârzieri?

„Implementarea portalului se realizează conform prevederilor contractuale, fără a genera costuri suplimentare pentru cetățeni, companii și fără a afecta continuitatea furnizării serviciilor publice”, spune Dragoș Vlad, președintele ADR.

Autoritatea subliniază că proiectul este finanțat din fonduri europene și se află într-un proces complex de implementare, în care operaționalizarea completă depinde de îndeplinirea unor cerințe tehnice, legislative și instituționale. ROePAS este o platformă standardizată la nivel european, care trebuie să respecte normele europene și să dispună de funcționalități similare platformelor din Uniunea Europeană.

Ce servicii publice vor putea accesa cetățenii și firmele

În funcție de stadiul actual al digitalizării sistemelor gestionate de instituțiile publice, în scopul configurării procedurilor prevăzute de regulament, se poate utiliza una din următoarele modalități de configurare și integrare:

1. Exclusiv în portalul ROePAS:

Instituția nu deține sistem informatic propriu și va gestiona procedura exclusiv în portal;

Procedura va fi configurată în portal;

Solicitările primite vor fi soluționate prin portal.

2. Parțial în portalul ROePAS:

Instituția deține sistem informatic fără interfață cu cetățeanul (doar Backoffice);

Procedura va fi configurată în portal;

Solicitările se vor iniția în portal, soluționarea acestora realizându-se în sistemul informatic al instituției și ulterior transmiterea răspunsului în portalul ROePAS.

3. Exclusiv în portalul instituției:

Instituția deține sistem informatic care permite desfășurarea exclusiv online a procedurilor pentru obtinerea unui serviciu;

Procedura va fi configurată în portal;

Solicitările se vor iniția în sistemul informatic al instituției, portalul ROePAS redirecționând utilizatorul autentificat în sistemul instituției.

„Pentru a facilita interacțiunea cu cetățeanul și mediul de afaceri, portalul va permite transmiterea de tichete suport și soluționarea acestora într-un mod transparent prin notificări automate, va pune la dispoziție un chatbot, feedback, inclusiv un spațiu dedicat gestionării documentelor proprii”, a mai precizat ADR.