Giganţii europeni care vor dezvolta un satelit militar pentru Polonia. „Deschidem un nou capitol”

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk, prezenți la oficializarea acordului pentru dezvoltarea unui satelit militar pentru Polonia, acord semnat de grupurile Airbus (Franța), Thales Alenia Space (Franța) și Radmor (Polonia). Foto: Ludovic Marin / AFP / Profimedia

Giganţii europeni Airbus şi Thales vor dezvolta împreună cu grupul polonez Radmor un satelit geostaţionar de telecomunicaţii militare destinat forţelor armate poloneze, au anunţat cele trei companii într-un comunicat difuzat luni.

Acordul a fost oficializat la Gdansk, în marja vizitei preşedintelui francez Emmanuel Macron în Polonia şi în prezenţa celor doi miniştri ai apărării, Catherine Vautrin şi Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, relatează AFP.

Într-un context de creştere puternică a investiţiilor militare în Europa, acest program are o însemnătate simbolică aparte, Polonia fiind în mod tradiţional foarte integrată programelor şi echipamentelor de apărare americane, mai ales în domeniul spaţial şi al comunicaţiilor militare.

Viitorul sistem spaţial se înscrie în planul european Readiness 2030, lansat în 2025 de Comisia Europeană pentru a întări capacităţile de apărare ale UE.

Potrivit lui Hervé Derrey, preşedinte-director general al Thales Alenia Space, „acest proiect de satelit geostaţionar va asigura cele mai înalte standarde de rezilienţă, securitate cibernetică şi antibruiaj, reflectând voinţa noastră de a întări suveranitatea de apărare a Europei”.

„Deschidem un nou capitol al cooperării spaţiale europene la o scară ce va permite să furnizăm un sistem ultra-fiabil forţelor armate poloneze”, a afirmat Bartlomiej Zajac, şeful Radmor, companie poloneză specializată în sisteme de comunicaţie militare securizate.