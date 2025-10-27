Gigantul rus al petrolului Lukoil anunță că își vinde activele internaționale, după ce Trump l-a vizat direct cu sancțiuni

Standul Lukoil, una dintre cele mai importante companii petroliere ruse, la cel de-al 28-lea Forum Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), Rusia, pe 18 iunie 2025. FOTO: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

Gigantul petrolier rus Lukoil își va vinde activele sale din străinătate, a anunțat compania luni seară, după ce a fost lovită de sancțiunile SUA din cauza războiului din Ucraina, informează France Presse și Reuters.

Președintele american Donald Trump a impus săptămâna trecută Rusiei primul său pachet semnificativ de sancțiuni, care vizează cele mai mari două companii petroliere, Lukoil și Rosneft, după ce s-a declarat frustrat de faptul că Moscova nu și-a oprit ofensiva din țara vecină.

„Din cauza introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state, compania își anunță intenția de a-și vinde activele internaționale”, a transmis Lukoil într-un comunicat.

Gigantul rus din domeniul energiei a adăugat că procesul de licitație a început deja.

Compania nu a menționat activele specifice care urmează să fie vândute.

După o serie de eforturi diplomatice în acest an și primele discuții directe între Rusia și Ucraina în mai bine de trei ani, eforturile de a pune capăt războiului sunt în prezent înghețate, fără semne de progres.

Cu puțin timp înainte de introducerea sancțiunilor, Trump a anulat summitul planificat în Ungaria, la Budapesta cu președintele rus Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a declarat între timp că măsurile luate de administrația de la Washington sunt „serioase”, dar insuficiente pentru a zdrobi economia rusă, care se află deja sub numeroase restricții internaționale.

Sancțiunile vor îngheța toate activele Rosneft și Lukoil din Statele Unite și vor interzice companiilor americane să facă afaceri cu acestea.

Cele două companii, care reprezintă 55% din producția de petrol a Rusiei, au fost, de asemenea, incluse pe lista SDN a entităților aflate sub sancțiuni, un registru urmat de multe țări și temut în lumea afacerilor.

Washingtonul a acordat firmelor care colaborează cu entitățile rusești o lună pentru a întrerupe relațiile, în caz contrar urmând să se confrunte cu sancțiuni secundare, care le-ar interzice accesul la băncile, comercianții, transportatorii și asiguratorii americani.

Compania Lukoil deține rafinăria Lukoil Neftohim Burgas din Bulgaria, cu o capacitate de 190.000 barili pe zi, cea mai mare din Balcani, precum și rafinăria Petrotel din România (la Ploiești).

Lukoil furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, precum și rafinăriei STAR din Turcia, deținută de SOCAR din Azerbaidjan, care depinde în mare măsură de țițeiul rusesc.

Compania deține, de asemenea, participații în terminale petroliere, precum și în lanțuri de distribuție de combustibili în Europa și are diverse proiecte în Asia Centrală, inclusiv Kazahstan, precum și în Africa și America Latină.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier. Datorită sensibilității subiectului, expertul a solicitat confidențialitate.