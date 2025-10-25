Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești

Numele firmei cu capital rusesc Lukoil, care are o rafinărie și 320 de benzinării în România, a apărut în discuția publică în aceste zile, după ce Donald Trump a impus restricții specifice împotriva gigantului-mamă, compania petrolieră din Rusia.

Într-o încercare de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor, Statele Unite au impus joi sancțiuni împotriva giganților ruși Rosneft, Lukoil și a numeroase de subsidiare ale acestora. E o mai veche idee a lui Donald Trump, dar și a unora dintre aliații europeni, de a diminua prezența petrolului rusesc în Europa.

Lukoil, o rafinărie învechită

Intervievat vineri de publicația Politico de la Bruxelles, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a lansat ideea cumpărării rafinăriei deținute de rușii de la Lukoil, rafinărie care se numește Petrotel.

Rafinăria este de vânzare de aproape zece ani. Investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier. Datorită sensibilității subiectului, expertul a solicitat confidențialitate.

Pierderi mari

Compania care operează rafinăria nu și-a depus nici pănă acum situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni.

O altă companie deţinută de Lukoil, cea care operează rețeaua de benzinării, şi-a depus declarațiile fiscale, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.

HotNews a solicitat Ministerului Finanțelor și companiilor Lukoil informaţii despre situaţiile financiare, însă nu au fost transmise până în acest moment.

Cum prezintă presa rusă o deflagrație produsă la rafinărie

În acest moment, Rafinăria Lukoil Ploiești este oprită integral pentru revizie capitală. Revizia capitală planificată se va derula în perioada 17 octombrie – 30 noiembrie, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a rafinăriei.

La trei zile după oprire, a avut loc o explozie la rafinărie, în urma căreia a fost rănit un muncitor, la picior şi nivelul feţei. „Explozie, neurmată de incendiu”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, potrivit Ştirile ProTV.

Deflagrația s-a produs la un canal de vizitare a conductelor unde bărbatul făcea reparații. Suflul exploziei a aruncat în aer un capac de beton care l-a lovit pe muncitor. Acesta era conștient când a fost preluat de echipajul de urgență, iar medicii au spus că este în afara pericolului.

Presa rusă a prezentat evenimentul în următorul mod: publicaţia rusă Kommersant a asociat evenimentul de la Ploieșri cu o explozie la o rafinărie din Ungaria.

„Luni, două incidente grave la rafinăriile de petrol au avut loc în Europa de Est – în Ungaria și România. La prânz, o explozie a zguduit rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, sudul României, iar marți noaptea, o rafinărie MOL, considerată cea mai mare și mai modernă din țară, a luat foc într-un oraș maghiar la sud de Budapesta. Cauza ambelor incidente nu a fost încă stabilită, dar printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”, a relatat Kommersant.

Directorul Lukoil: „Acestea nu sunt active strategice pentru noi”

Sunt 10 ani de când Lukoil nu a reușit să vândă rafinăria de la Ploiești.

Primele informații publice legate de vânzarea rafinăriei au apărut în 2016. Atunci, directorul general al companiei, Vagyt Alekperov, a declarat într-un interviu acordat grupului media rus RBC că ia în considerare vânzarea rafinăriilor din Bulgaria și România, pe motiv că acestea nu mai sunt active strategice, deoarece compania se concentrează pe explorare și producție.

„Acestea nu sunt active strategice pentru noi în prezent, ne-am concentrat în principal pe explorarea și dezvoltarea zăcămintelor de petrol și gaze în ultimii ani”, a declarat Alekperov. În acea perioadă, reprezentanții Petrotel erau acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani. În 2017, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești au renunțat la acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani aduse companiei Lukoil Petrotel Ploiești.

Lukoil a intenționat să vândă toate afacerile din România, atât rafinăria, cât și rețeaua de benzinării, potrivit unui articol publicat de Balkaninsight în ianuarie 2023.

Petrotel are o capacitate de rafinare de aproximativ 2,4 milioane de tone anual. Este o rafinărie mai mică decât Petrobrazi, deținută de OMV Petrom, de 4,5 milioane tone. La rafinăria Lukoil sunt sub 500 de angajați.

Lukoil mai deține o rețea de circa 320 de benzinării pe teritoriul României.

Două dintre companiile Lukoil nu și-au depus bilanțul contabil pe 2024

Doi mari contribuabili din România, Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti şi Petrotel – Lukoil SA, ambele companii controlate de grupul rusesc Lukoil, nu şi-au depus până în acest moment situaţiile financiare pe 2024, întârzierea fiind de aproape cinci luni. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, ultimele informații financiare sunt cele din 2023.

O altă companie, Lukoil Romania SRL, cea care operează rețeaua de benzinării, şi-a depus declarațiile fiscale, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.

Termenul legal pentru depunerea bilanțurilor contabile este de 31 mai. Nedepunerea bilanțului de către un mare contribuabil poate atrage verificări fiscale din partea ANAF, fiind considerată companie cu risc.

Toate cele trei companii sunt controlate de Litasco SA, divizia de trading de țiței și produse petroliere înregistrată în Elveția a grupului Lukoil.

Ce importuri face Petrotel

Una dintre companiile are nu și-a depus bilanțul este Petrotel – Lukoil SA, cea care deţine rafinăria Petrotel de la Ploieşti. Aceasta a fost înfiinţată în 1991.

În iunie 1998, compania a fost cumpărată de Lukoil, devenind S.C. Petrotel-Lukoil S.A. Ploiești. Ultimul bilanț este cel din 2023, când a înregistrat un profit de 62,8 milioane lei, la o cifră de afaceri de 1,9 miliarde lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

Membri ai Directoratului sunt Ivan Hashchuk, care a mai lucrat în trecut pentru Lukoil Moldova şi Lukoil Ucraina, şi Ion Mura, născut în Republica Moldova. Membri ai Consiliului de Supraveghere sunt Bulat Subaev, Cornelis Pleter Van de Putte şi Victor Jumbel.

Înregistrează şi activităţi de import-export.

Din Austria importă articole din piatră, ipsos, ciment, azbest, mică sau din materiale similare, produse ceramice; sticlă și articole din sticlă.

Din Belgia importă instrumente și aparate optice, fotografii sau cinematografice, de măsură, de control sau de precizie; instrumente și aparate medico-chirurgicale; ceasornicarie; instrumente muzicale; părți și accesorii ale acestora.

Din Canada importă mașini și aparate, echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reproducere sunet, aparate de înregistrat sau de reproducere imagini și sunet de televiziune și părți și accesorii ale acestor aparate.

Exportă produse chimice în Bulgaria şi produse minerale în Macedonia.

Ce se întâmplă cu filiala Litasco

A doua companie care nu a depus bilanțul este Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti. Aceasta a fost înfiinţată în 2020, având ca obiect de activitate comerțul angro cu combustibili.

Ultimul bilanț depus este cel din 2023, care arată că a înregistrat un profit de 260 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 8,6 miliarde de lei. Figurează fără angajaţi.

ANAF le-a imputat, în octombrie 2022, impozit neplătit. ANAF i-a emis decizie de impunere, în urma unei inspecții fiscale, solicitându-i să plătească impozit suplimentar în sumă totală de peste 50 de milioane de lei pe profituri obținute în 2021, din operațiuni din România de vânzare de produse petroliere, inclusiv la export, potrivit Profit.

Decizia de impunere a fost emisă de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești din cadrul ANAF pe numele sucursalei locale a Litasco. Ulterior, decizia a ajuns în instanță.

Cum arată economic afacerea pentru benzinării

Lukoil Romania SRL, înfiinţată în 1998, se ocupă de vânzarea carburanților în benzinării. A înregistrat, anul trecut, o pierdere de 145 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

Administrator este Velitchkov Alexander Bogomilov, cetăţean bulgar.

Potrivit datelor Termene.ro, lunar încheie zeci de contracte, pentru livrarea de carburant, cu numeroase autorităţi din România, primării, unităţi de învățământ, direcţii pentru agricultură etc.

Derulează şi activităţi de import export, potrivit datelor Termene.ro. Importă din Arabia Saudită produse ale industriei alimentare; băuturi, lichide alcoolice şi produse din tutun. Din Austria importă produse chimice, iar din Azerbaidjan produse minerale.

În schimb, exportă produse chimice în Bulgaria şi produse minerale în Macedonia. Are circa 200 de angajaţi.

Compania Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora sunt sancțiunea SUA. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”, potrivit Reuters. Aceasta înseamnă că activitatea lor în relaţia cu SUA şi pe teritoriul SUA este complet blocată.