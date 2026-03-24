Deputat PNL, după ce PSD a amânat decizia privind coaliția: „Nu amână nicio decizie din «responsabilitate», ci pentru că are ceva de rezolvat” / Avertisment pentru Nicușor Dan

Deputatul liberal Gigel Știrbu spune că PSD a amânat decizia legată de ieșirea de la guvernare dintr-un „calcul rece” legat de numirile de procurori la șefia marilor parchete și șefi la serviciile secrete.

„PSD nu amână nicio decizie din «responsabilitate». PSD amână pentru că are ceva de rezolvat. Până pe 20 aprilie. Coincidență? Nu. Calcul rece. Același termen în care se împart funcțiile-cheie: procurori, Parchetul General, DNA, șefi de servicii. Exact zonele care au implicare în rezolvarea dosarelor de coruptie și unde se hotărăște răspunderea în fața legii”, a scris Gigel Știrbu marți dimineață, pe pagina sa de Facebook.

Deputatul PNL de Olt spune că pe social-democrați „nu guvernarea îi interesează, nu stabilitatea, nu românii”, ci „controlul”.

„Controlul asupra justiției. Controlul asupra informației. Controlul asupra dosarelor. Pentru că acolo este miza reală: libertatea lor și liniștea averilor făcute din combinații, din contracte umflate, din ani de abuz”, a continuat deputatul PNL.

„Prelungirea asta nu este politică, este o operațiune de salvare, își negociază imunitatea, își securizează oamenii, își închid cercul”, a mai spus acesta.

Avertisment pentru Nicușor Dan

În același timp, Gigel Știrbu a lansat și un avertisment pentru președintele Nicușor Dan.

„Președintele Nicușor Dan trebuie să știe: că nu-și joacă doar cel de al doilea mandat, ci joacă viitorul României, pe mulți ani de acum înainte”, a conchis acesta.





