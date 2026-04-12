Becali, lăsat din nou fără permis pentru viteză: „Nu era nimeni pe stradă”. Cu cât conducea pe Şoseaua Pipera în noaptea de Înviere

Gigi Becali, patronul clubului de fotbal FCSB și totodată deputat în Parlamentul României, a rămas pentru trei luni fără permis de conducere, chiar în noaptea de Înviere, după ce poliţiştii rutieri l-au prins conducând pe Şoseaua Pipera cu 109 km/h, pe un sector de drum unde limita de viteză este de 40 km/h.

De asemenea, Gigi Becali a fost sancţionat contravenţional, poliţiştii constatând că el nu avea asupra sa documentele legale necesare.

Brigada Rutieră a Poliției Capitalei a informat într-un comunicat că un bărbat de 67 de ani a fost depistat în trafic conducând autoturismul cu 109 km/h, pe o porţiune de drum cu limită de viteză de 40 km/h, relatează News.ro.

„La data de 12 aprilie, în jurul orei 04.00, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere, care acţionau pentru menţinerea siguranţei rutiere pe arterele din Capitală în contextul sărbătorilor pascale, au depistat pe Şoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar”, precizează Brigada Rutieră, citată de News.ro.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii rutieri au constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani, care nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, mai precizează Brigada Rutieră.

Gigi Becali: „Asta e, punem şofer!”

Surse judiciare au informat ulterior că șoferul în cauză este Gigi Becali.

Într-o declaraţie pentru GSP.ro, Gigi Becali a transmis că va contesta sancţiunea, precizând că poliţiştii „numai acolo stau la pândă”.

„Şi ce dacă? E adevărat că mi-au luat permisul. Numai acolo stau la pândă, la 4 dimineaţa. Sunt patru benzi, cum să merg? Nu cred că e corect aşa, cu 40 km/h… Să o schimbăm! Nu era nimeni pe şosea, să fie pericol să-mi ia carnetul. Eu, când m-a oprit, mă gândeam că nu aveam viteză, dar cică nu e aşa. Eu o să contest în instanţă. Ei fac intenţionat ca să stea la pândă. Asta e, punem şofer!”, a declarat Becali pentru GSP.ro.

Becali nu este la prima abatere rutieră, el fiind prins şi în luna mai a anului trecut depăşind limita legală cu 65 de kilometri/oră. Şi atunci poliţiştii l-au amendat şi i-au suspendat permisul pentru 90 de zile. Finanţatorul FCSB a contestat în instanţă amenda, însă a pierdut, verdictul fiind dat la începutul lunii martie 2026.