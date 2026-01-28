Ginerele lui Viktor Orban cumpără încă o clădire în București

Gránit Asset Management, companie ungară controlată de István Tiborcz, a bătut palma cu suedezii de la Skanska pentru a cumpăra și a doua clădire din complexul de birouri Equilibrium din București, potrivit Profit.ro. Firma omului de afaceri, ginerele premierului ungar Viktor Orban, achiziționase prima clădire primăvara trecută, pentru 52 de milioane de euro.

Equilibrium 2 are o suprafață închiriabilă de 19.600 metri pătrați, distribuită pe 11 etaje, și 228 de locuri de parcare. Principalul chiriaș este grupul german Henkel, care și-a mutat recent sediul pe ultimele două etaje ale clădirii.

Clădirea a fost vândută către Magyar Posta Takarék Real Estate Investment Fund (MPTIA), un fond public de investiții imobiliare administrat de Gránit Asset Management, care reunește peste 40.000 de investitori, explică Profit.ro.

În trecut, terenul pe care se află complexul Equilibrium a aparținut Institutului Național al Lemnului.

István Tiborcz, care este activ în România și cu banca digitală Gránit Bank, este proprietarul grupului BDPST cu activități în domeniile turism, hoteluri, imobiliare, bancar, asigurări și logistică.

A intrat pe piața imobiliară din România în 2024

Omul de afaceri este căsătorit cu Ráhel Orbán, fiica premierului din Ungaria, și a intrat pe piața imobiliară din România în primăvara anului trecut, odată cu achiziția Equilibrium 1. Soția lui este director de creație în cadrul diviziei hoteliere a grupului BDPST.

Grupul BDPST, care gestionează șapte complexuri hoteliere în Ungaria, a cumpărat 57% din Gránit Bank în 2021, iar la ora actuală mai deține 43% din banca digitală.

Investitorul deține și managerul de fonduri Gránit Asset Management. Compania gestionează active cu o valoare de peste 2,2 miliarde de euro pentru clienți instituționali și de retail și active în fonduri imobiliare cu o valoare de aproape un miliard de euro.

