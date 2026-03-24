Gino Paoli a murit. Era unul dintre cei mai mari cântăreți și compozitori italieni. Este autorul unei piese celebre

Cântărețul italian Gino Paoli a murit în noaptea de luni, 23 martie, spre marți, 24 martie 2026, la vârsta de 91 de ani, informează ziarul Corriere della Sera.

Vestea a fost dată de familia sa. „În această noapte, Gino ne-a părăsit în liniște, înconjurat de dragostea celor dragi”, se arată în comunicatul oficial, citat de presa italiană.

Unul dintre cei mai mari cântăreți și compozitori italieni, Gino Paoli s-a născut la Monfalcone pe 23 septembrie 1934 și locuia la Genova. Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără „Il cielo in una stanza” și „Sapore di sale”.

În urmă cu trei luni, acesta venea cu un buchet de flori pentru o omagia pe vechea sa iubită, muză și prietena Ornella Vanoni, o altă legendă a muzicii italiene care a dispărut.

A încercat să-și ia viața, glonțul a rămas în el

Viața lui Gino Paoli a fost marcată și de momente dramatice pe care el însuși le-a povestit întotdeauna cu sinceritate, scrie site-ul Fanpage.it. Episodul tentativei de sinucidere din 1963, când s-a împușcat în inimă, a rămas parte din legenda sa: glonțul, prea aproape de pericard pentru a putea fi extras, a rămas în el toată viața. „Din când în când îl simt, este un vechi tovarăș”, a repetat el în cursul mai multor interviuri.

În ultimul interviu dat la 91 de ani ziarului Corriere, Paoli a fost întrebat cum crede că arată lumea de „dincolo”. „Am două teorii. Uneori îmi imaginez că mă trezesc singur, în întuneric, în mijlocul pustietății, ca un prost. Alteori cred că lumea de dincolo este un loc minunat, plin de lumină și muzică, unde ne vom regăsi cu toții”, a răspuns.